【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１６﹒５億人幣，買建行工行沽招行平保

《經濟通通訊社１５日專訊》港股今日先高後低，窄幅上落，盤中在２６４３３至

２６６０９之間波動，未見方向，市場觀望中美貿易戰發展，最終全日收報２６５０３點，跌

１７點。

按額度計算，北水全日淨流入１６﹒５１億元人民幣減少約五成半。北水淨買入最多的個股

依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國生物製藥（０１１７７）；淨

賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、中國平安（０２３１８）、港交所

（００３８８）。

主板成交７５６﹒８２億元減少逾一成六，其中港股通成交１００﹒２６億元，佔總成交

１３﹒２％。



＊北水資金流入平安好醫生＊



北水資金繼續在中資金融股流轉，未見重大消息出現，全日淨買入建行達５﹒２９億元，淨

沽出招行近４億元。建行股價收升０﹒６４％報６﹒２６元，招行跌０﹒１３％報３８﹒５元。

值得一提，北水資金開始留意新經濟股，連日淨買入平安好醫生（０１８３３），全日淨流

入約７５００萬元。該股收升３﹒５９％，報５７﹒７５元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ５．２９

工商銀行 （０１３９８） １．４８

中生製藥 （０１１７７） １．３４

匯豐控股 （００００５） １．２２

平安好醫生（０１８３３） ０．７５



淨沽出最多港股：

招商銀行 （０３９６８） －３．９９

中國平安 （０２３１８） －０．５６

港交所 （００３８８） －０．４３

融創中國 （０１９１８） －０．２８

中興通訊 （００７６３） －０．１４

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（ｅｃ）

