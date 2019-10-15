《美元走勢－羅明立》美匯５０天線支持不容有失

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒４５ １０８﹒２５ １０８﹒３８

歐元╱美元 １﹒１０３５ １﹒１０２０ １﹒１０２３

英鎊╱美元 １﹒２６３７ １﹒２６００ １﹒２６２７

美元╱瑞郎 ０﹒９９７８ ０﹒９９５７ ０﹒９９７１

美元╱港元 ７﹒８４５９ ７﹒８４３０ ７﹒８４３５



《美元走勢》美國財長努欽周一（１４日）表示，倘若到１２月中仍無法與中方簽署貿易協

定，屆時可能會恢復對中國貨品加徵關稅，但強調雙方仍會繼續談判以達成協議。彭博引述消息

指出，中方希望最快於本月底前與美方進行進一步貿易談判，以確定被美國總統特朗普稱為「第

一階段」貿易協定的細節。而中方可能派出由國務院副總理劉鶴率領的代表團以敲定書面協議，

並期望兩國元首能在下月智利舉行的亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）峰會上簽署作實。

美匯指數日前一度跌破５０天線，現時在該水平附近爭持，８月以來美匯數次在５０天線獲

得支持，不容有失。最新利率期貨資料顯示，美聯儲月底減息的機會為７４﹒３％，年底再減息

的機會為４１％。分析師指出倘若中美貿易談判取得進展，或會減慢美聯儲的減息步伐。

歐央行副行長預期，歐元區不會陷入衰退，但預期區內經濟增長將在較長時間內放緩。另外

，世界貿易組織批准美國周五（１８日）起向７５億美元的歐盟貨品開徵關稅，歐盟代表呼籲通

過談判解決糾紛，否則歐盟可能採取報復措施，向１２０億美元美國商品開徵關稅，倘若貿易糾

紛加劇，勢必拖累歐元區的經濟前景。近期美元勢弱令歐元連續兩日企於１﹒１０以上，但未確

認收服５０天線，１﹒１０６０╱１﹒１１１０是上方阻力，而下方應關注１﹒０９７０的支持

。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０７０ １﹒０９７０ １﹒１１２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

