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即市新聞

15/10/2019 15:00

《美元走勢－羅明立》美匯５０天線支持不容有失

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒４５　　　１０８﹒２５　　　１０８﹒３８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０３５　　　１﹒１０２０　　　１﹒１０２３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６３７　　　１﹒２６００　　　１﹒２６２７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７８　　　０﹒９９５７　　　０﹒９９７１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５９　　　７﹒８４３０　　　７﹒８４３５

　　《美元走勢》美國財長努欽周一（１４日）表示，倘若到１２月中仍無法與中方簽署貿易協
定，屆時可能會恢復對中國貨品加徵關稅，但強調雙方仍會繼續談判以達成協議。彭博引述消息
指出，中方希望最快於本月底前與美方進行進一步貿易談判，以確定被美國總統特朗普稱為「第
一階段」貿易協定的細節。而中方可能派出由國務院副總理劉鶴率領的代表團以敲定書面協議，
並期望兩國元首能在下月智利舉行的亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）峰會上簽署作實。
　　美匯指數日前一度跌破５０天線，現時在該水平附近爭持，８月以來美匯數次在５０天線獲
得支持，不容有失。最新利率期貨資料顯示，美聯儲月底減息的機會為７４﹒３％，年底再減息
的機會為４１％。分析師指出倘若中美貿易談判取得進展，或會減慢美聯儲的減息步伐。
　　歐央行副行長預期，歐元區不會陷入衰退，但預期區內經濟增長將在較長時間內放緩。另外
，世界貿易組織批准美國周五（１８日）起向７５億美元的歐盟貨品開徵關稅，歐盟代表呼籲通
過談判解決糾紛，否則歐盟可能採取報復措施，向１２０億美元美國商品開徵關稅，倘若貿易糾
紛加劇，勢必拖累歐元區的經濟前景。近期美元勢弱令歐元連續兩日企於１﹒１０以上，但未確
認收服５０天線，１﹒１０６０╱１﹒１１１０是上方阻力，而下方應關注１﹒０９７０的支持

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０７０　　　１﹒０９７０　　　１﹒１１２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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