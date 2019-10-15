【新股掛牌】德視佳：內地眼科手術需求大，冀每年內地開兩間診所

《經濟通通訊社１５日專訊》德視佳（０１８４６）主席兼行政總裁Ｊｏｅｒｎ

Ｓｌｏｔ Ｊｏｅｒｇｅｎｓｅｎ表示，對眼科醫療行業來說，面對龐大的市場，認為現時是上

市的良好時機。他指出，中國近視的患病率青少年佔九成，相比德國只有四成半，因此中國內地

對眼科醫療手術的需求非常大，但暫時就未有計劃在香港開設診所。

他續指，集團現時在內地擁有６間診所，將於明年在成都及重慶等城市開設新診所，又計劃

每年在內地至少增設兩間診所。他又指，內地診所的員工會以內地人為主，而進行手術的醫生則

以德國人為主。（ｃｗ）

