【施政前瞻】土地監察倡重劃軍事用地及鄉村式發展地帶發展公屋

《經濟通通訊社１５日專訊》智庫組織土地監察主席李永達與傳媒會面時表示，政府應檢討

石崗機場航道，解除附近土地的發展限制，他解釋石崗機場現有的５個主要進出口航道有優化的

空間，如只使用某些進出口，這可令部分機場附近的土地「解禁」，高度限制可提升，釋放土地

作更有效益的發展之用。

土地監察司庫韋志堅補充，要紓緩現時香港的土地問題，以上方法為最快最有效的措施，因

其可供發展的土地較「明日大嶼」還要多，約２６００多公頃土地，並認為過去１０年間已發展

土地面積原地踏步，解決土地問題需要「非常手段，大小通吃」。

李氏又建議，把市區長期閒置軍事用地交回政府發展，只要在發展時，同時擴建該區的交通

及基礎配套設施，以配合新發展的需要，則除可增加土地供發展之用，更可一併改善目前的環境

擠逼及交通擠塞困局，以達至雙贏方案，又稱政府可以通過透過「換地」和重置軍事用地，換取

市區閒置軍事用地。

李氏續指，重劃１０％「鄉村式發展地帶」可供２０至３０萬人入住公營房屋，他認為政府

應採取果斷措施，將這些土地的潛力釋放。若政府能在９００多公頃「鄉村式發展地帶」土地，

選出１０％，即約１００公頃土地改劃作住宅用途，以地積比率４倍發展公營房屋，即有約

４００萬平方米可建樓面面積，其中預８０％作室內面積，若用作公屋用途，平均每人佔１４平

方米，可供約３０萬人居住，若用作居屋用途，平均每人佔２０平方米，可供約２０萬人居住。

另外，韋志堅亦建議，政府可收回餘下的粉嶺高球場部分土地作公屋發展，還有加大力度、

加強運用《收回土地條例》徵收發展商土地。（ｂｎ）

