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15/10/2019 10:28

【本港樓市】美聯：上周大型屋苑交投３８宗，由低位回升五成

　　《經濟通通訊社１５日專訊》根據美聯分行記錄，過去一周（１０月７日至１０月１３日）
全港３５個大型屋苑共錄３８宗買賣，與前一周（９月３０日至１０月６日）２６宗低位上升約
４６﹒２％。
　　港島、九龍、新界三區交投按周皆有升幅。港島區內８屋苑交投宗數按周升兩倍，從２宗升
至６宗，惟黃埔花園及新都城各錄１宗，按周各減２宗；九龍區區內１０屋苑交投錄１４宗，按
周增加１倍；新界區內１７屋苑上周錄１８宗，按周增加約５﹒９％，唯大埔中心及愉景灣則按
周各減３宗。　（ｔｆ）

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