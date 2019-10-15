【本港樓市】美聯：上周大型屋苑交投３８宗，由低位回升五成

《經濟通通訊社１５日專訊》根據美聯分行記錄，過去一周（１０月７日至１０月１３日）

全港３５個大型屋苑共錄３８宗買賣，與前一周（９月３０日至１０月６日）２６宗低位上升約

４６﹒２％。

港島、九龍、新界三區交投按周皆有升幅。港島區內８屋苑交投宗數按周升兩倍，從２宗升

至６宗，惟黃埔花園及新都城各錄１宗，按周各減２宗；九龍區區內１０屋苑交投錄１４宗，按

周增加１倍；新界區內１７屋苑上周錄１８宗，按周增加約５﹒９％，唯大埔中心及愉景灣則按

周各減３宗。 （ｔｆ）

