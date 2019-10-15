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即市新聞

15/10/2019 11:23

【港元利率】拆息全線下跌，一個月期創近七個月新低

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港元拆息今日全線下跌，其中對利率最敏感的隔夜拆息回落０
﹒３５厘報０﹒８０４２９厘，重返上周五左右的水平，而與樓按相關的一個月拆息五連跌，降
至１﹒６２７８６厘，創３月２０日以來近七個月新低，與美元息差擴闊至大約２９個基點。
　　至於三個月息亦連跌三天，今日報２﹒１７８９３厘，為６月１１日以來最低，比同期美息
高約１８個基點，六個月拆息及十二個月拆息分別降至２﹒２７６０９厘和２﹒３３２６２厘。
　　港元匯價今早在７﹒８４４２－７﹒８４５８之間上落，最新７﹒８４５３，與前收市價７
﹒８４５６相若。
　　市場對中美貿易協議的樂觀情緒降溫，而歐美貿易衝突升溫、土耳其地緣政治風險加劇，令
市場風險情緒轉弱，短期焦點轉向美國１０月減息機會。
　　華僑永亨銀行經濟師李若凡近日發表報告預計，港元流動性將維持相對充裕，但在銀行業總
結餘較少下，市場參與者或繼續逢低吸納港元流動性，從而為年結、虛擬銀行推出業務、潛在大
型ＩＰＯ及資本外流風險做準備，因此預期未來數月內一個月港元拆息及三個月港元拆息將分別
在１﹒５％及２％找到支持。美元兌港元料維持在７﹒８４－７﹒８５的區間內波動，惟觸及７
﹒８５的機會較低。（ｃｌ）

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