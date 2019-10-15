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15/10/2019 14:51

【修例風暴】渣打：業務未受重大影響，待發行交易依然強勁

　　《經濟通通訊社１５日專訊》渣打公司、商業和機構銀行業務執行長Ｓｉｍｏｎ
　Ｃｏｏｐｅｒ在孟買接受《彭博》電視訪問時表示，雖然香港的抗議活動導致決策放緩，但該
行今年的待發行交易依然「相當強勁」。
　　他表示，渣打的業務尚未受到重大影響，但看到人們在作出投資決策時會仔細觀察。
　　他強調，香港仍然是一個重要的市場，而隨著企業轉移供應鏈以應對不確定性，貿易流動已
轉到越南和孟加拉等國家。（ｃｌ）（ｚｚ）

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