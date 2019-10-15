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即市新聞

15/10/2019 19:03

《再戰明天》林鄭發表施政報告，美國公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

　　《經濟通通訊社１５日專訊》明日（１６日），特首林鄭月娥發表施政報告，美國公布１０
月ＮＡＨＢ房屋市場指數。

＊芝加哥聯儲總裁埃文斯出席活動＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家連恩在布魯
金斯學會發表講話。６：３０ｐｍ，歐洲理事會主席圖斯克與歐盟執委會主席賈克會晤，德國總
理梅克爾等受邀參加。
　　１０：４５ｐｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯在一場活動上參加有關當前經濟形勢以及貨幣政策
的問答環節。

＊歐元區公布９月消費者物價指數，美銀公布業績＊

　　明日，美銀公布業績。
　　在數據方面，明早９：００ａｍ，南韓公布官方指標利率，料由１﹒５％下調至１﹒２５％

　　明午４：３０ｐｍ，英國公布８月房價指數，年率料由０﹒７％下滑至０﹒６％。英國９月
消費者物價指數月率料由０﹒４％降至０﹒２％；年率料由１﹒７％升上１﹒８％。英國９月零
售物價指數月率料由０﹒８％升上持平；年率料由２﹒６％升上２﹒７％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者物價指數，月率料由０﹒１％升上０﹒２％；年率料
維持於１％。歐元區８月貿易盈餘料由１９０億歐元下滑至１８０億歐元。
　　
＊美國公布１０月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊

　　明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布９月消費者物價指數，料由１３６﹒８跌至１３６﹒４；年
率料由１﹒９％升上２﹒１％。同時，美國公布９月零售銷售，月率料由０﹒４％回落至
０﹒３％。
　　１０：００ｐｍ，美國公布９月企業存貨，料由０﹒４％跌至０﹒２％。１０月ＮＡＨＢ房
屋市場指數料維持於６８。

＊特首林鄭月娥發表施政報告＊

　　在本港，明日，特首林鄭月娥發表施政報告。
　　招金礦業（０１８１８）公布業績。南海石油（０００７６）開股東會。（ｈｏ）

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