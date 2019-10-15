【施政前瞻】林鄭：天藍色封面盼香港雨過天青，盡力進立法會宣讀

《經濟通通訊社１５日專訊》特首林鄭月娥今早出席行政會議前向傳媒表示，她有決心並將

盡最大努力明天進入立法會宣讀新一份施政報告，希望得到議員的支持。

她帶同天藍色封面的新一份施政報告見記者指，這份報告在非常困難的環境下編制，報告封

面選用天藍色，就是期望香港能「雨過天青」。

她預告，今次施政報告會較聚焦談及土地及房屋政策，所以部分司局長已率先公布部分措施

。

她又特別提到今年是她五年任期的第三年，所以亦會在施政報告外加「附編」，交代工作進

度，以及面對的各種挑戰。（ｂｎ）（ｚｚ）

