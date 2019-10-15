【本港樓市】高銀集團何文田「傲玟」推８１伙，周六起招標

《經濟通通訊社１５日專訊》高銀集團公布，旗下何文田項目「傲玟」將於周六（１９日）

起以招標形式推出共８１個單位。首批推售的８１個單位中，包括一個連平台、天台及泳池的特

色戶，實用面積達３３８３平方呎；其餘８０伙則主要為３房３套及３房２套單位，實用面積介

乎１２４４至１４２５平方呎。

高銀集團市場策劃及銷售總監陳秀賢表示，是次推出單位全部為罕有全套房設計，在市區難

求，預料會吸引對特大生活空間及私隱度有要求的豪宅買家。（ｙｗ）

