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15/10/2019 10:22

【本港樓市】高銀集團何文田「傲玟」推８１伙，周六起招標

　　《經濟通通訊社１５日專訊》高銀集團公布，旗下何文田項目「傲玟」將於周六（１９日）
起以招標形式推出共８１個單位。首批推售的８１個單位中，包括一個連平台、天台及泳池的特
色戶，實用面積達３３８３平方呎；其餘８０伙則主要為３房３套及３房２套單位，實用面積介
乎１２４４至１４２５平方呎。
　　高銀集團市場策劃及銷售總監陳秀賢表示，是次推出單位全部為罕有全套房設計，在市區難
求，預料會吸引對特大生活空間及私隱度有要求的豪宅買家。（ｙｗ）

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