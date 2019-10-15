【修例風暴】新地：與商戶共渡時艱，寬減受社會事件影響商戶租金

《經濟通通訊社１５日專訊》新鴻基地產（０００１６）表示，在近月的社會事件中，商場

商戶受到不同程度的影響，旗下部分商場亦曾全日暫停營業，雖然此舉旨在保障顧客、商戶及職

員的安全，但集團決定寬減受影響商戶當日的租金及其他相關費用，期望能紓緩商戶經營壓力，

共渡時艱。

新地又說，集團一直與商戶保持緊密聯繫，主動提供協助，將會繼續推行各項措施，盡力改

善營商環境；同時亦呼籲政府主動為大小業主以及商戶提供紓困措施，協助行業走出困境。

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