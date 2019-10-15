莎莎（１７８）第二財季營業額跌兩成，港澳同店銷售跌約２８％

《經濟通通訊社１５日專訊》莎莎國際（００１７８）公布，截至今年９月底止第二財季銷

售數據。季內，集團整體零售及批發業務營業額約為１６﹒１億元，按年下跌２０﹒８％。

在港澳市場，零售及批發營業額約為１３﹒０９５億元，按年下跌２４﹒１％；同店銷售則

下降２８﹒５％。至於港澳以外之市場（包括中國內地、新加坡、馬來西亞和電子商貿）的零售

及批發業務營業額亦跌２﹒２％。

集團表示，香港市場第二季度的整體銷售表現疲弱，主要是由於訪港人數下跌，內地客的銷

售佔比較高，因而拖累香港市場第二季的整體銷售額下跌３５﹒２％；其中，內地客的交易宗數

急劇下跌５１﹒２％，而本地客則下跌３％。此外，部分店舖於第二季的營業時間縮短，亦導致

銷售下降。



＊將實施多項控制成本措施＊



集團續指，鑑於香港目前不明朗的經營環境，集團正積極採取不同的應變措施以應付各種挑

戰。而店舖租金為最大營運開支之一，亦集團首要的減省成本目標，部分街舖的業主願意短期減

租共度時艱，集團會按每間店舖的銷售及盈利能力的影響，爭取相應的租金減幅，並於有需要時

縮減店舖面積或轉租附近成本較低的店舖，以維持店舖網絡的競爭力，保障店舖的盈利能力，並

在此艱難時間把保障員工生計放在大前題。

另外，集團亦會實施多項控制成本措施，優化工作流程，妥善管理人力資源，盡可能減省各

項營運開支，審慎理財。集團推出更多折扣優惠促銷，積極改善存貨管理，雖然毛利率可能會受

壓，不過有助集團減低存貨成本、保留現金及管理整體的業務風險。（ｋｉ）

