《小傳日記》貿協一日未簽完，魚缸升跌在邊緣！

《小傳日記》花旗國同神州雖然口頭上達成咗首階段貿易協議，但有好多細節位都仲未傾掂

，所以就有報道話，神州想喺十月底之前同花旗國再傾掂埋Ｄ細節佢。另一方面，花旗國財政部

長努欽就預計，如果１２月中之前唔可以同神州達成貿易協議嘅話，到時又會展開新一輪關稅！

總而言之，兩國如果唔早Ｄ落實協議，缸友都未放心去入市！

而隔晚（１４號）花旗國魚缸三大指數全線趴低，今朝香江魚缸反而唱反調，高開８７點報

２６６０９點，不過已經係全日嘅最高位，之後走勢反覆。到下晝跌幅更明顯加深，一度低見

２６４３３點挫８８點，最終魚缸全日埋單報２６５０３點，蒸發１７點，主板成交

７５６﹒８２億銀少逾１６巴仙。國貨收報１０５００點，跌７點。

Ａ場方面，上證綜指失守返三千關，報２９９１，唔見１６點或半巴仙。深成指報

９６７１，挫１１４點或逾１巴仙，兩市成交約４５９１億銀人仔。

大隻藍戰士方面，雖然金管局降逆周期緩衝資本比率去到２巴仙，但大象（００００５）連

續四日都有北水撐實，埋單無升跌，報５９﹒９５銀。ＱＱ（００７００）踢高唔夠半巴仙，報

３２８﹒８銀。生發發（００３８８）跌４格，報２３６﹒４銀。建行（００９３９）彈起近

１巴仙，報６﹒２６銀。ＡＩＡ（０１２９９）軟腳逾１毫子，報７３﹒７銀。

另外，吉利（００１７５）雖然有大和撐實，畀佢「買入評級」，不過埋單依然仆低逾２巴

仙，報１３﹒３２銀，喺全日表現最差嘅國貨佬！



＊中生向上踢藥明兄弟劈，施政報告前地產佬下潛＊



醫藥佬今日兩邊走，中生製藥（０１１７７）旗下附屬開發嘅抗血栓藥，交畀花旗食品監督

管理局嘅仿製藥申請暫定批准，帶動阿媽踢高逾１巴仙，報１１﹒３２銀。另外，綠葉製藥

（０２１８６）亦高逾半巴仙，報６﹒０２銀。國藥（０１０９９）多近半巴仙，報２５﹒９５

銀。不過，藥明兄弟都縮水，藥明生物（０２２６９）撻低近半巴仙，報８１﹒３５銀。藥明康

德（０２３５９）跣低２毫子，報８８﹒２銀。華潤醫藥（０３３２０）亦仆低逾半巴仙，報７

﹒４３銀。

聽日奶媽（林鄭月娥）就會公布施政報告，不過今個星期都收到風，今次都係圍繞住屋問題

，不過港人港地、發展農地係咪嚟真就未知啦！於是班地產佬都跟住魚缸畀缸友追住掟。長實（

０１１１３）跣低近１巴仙，報５２﹒３銀。恆隆地產（００１０１）跣低逾半巴仙，報

１７﹒９８銀。新地（０００１６）決定寬減受示威影響嘅小商戶嘅租金，共渡時艱咁話，全日

縮水近半巴仙，報１１１﹒９銀。新世界（０００１７）亦縮一格，報１０﹒３６銀。恆地

（０００１２）軟５仙，報３７﹒２銀。九置（０１９９７）尾段發力彈起２巴仙，報４４銀，

喺全日表現最好藍戰士！



＊大和話見底財險又得米，人仔急急升體品走勢勁＊



內險佬都係悶悶地，因為資金都轉追曬貿戰相關股，但大和呢期出份Ｒｅｐｏｒｔ，話財險

（０２３２８）盈利能力已經見底，加上整體綜合比率（ＣｏＲ）好轉，所以畀「他屐」

１１﹒５銀，評級「優於大市」，今日股價梗係飛高高兼創年半高，收漲近３巴仙，報９﹒７１

銀。其他內險就升跌不一，平保（０２３１８）跌不足半巴仙，報９４﹒４銀。國壽

（０２６２８）升近半巴仙，報１８﹒７６銀。太保（０２６０１）微漲近半巴仙，報

２９﹒６５銀。太平（００９６６）挫逾半巴仙，報１７﹒８２銀。

人仔中間價三連升，創下一個月高位，體品似乎有啲活躍，梗係啦，有國策支持，體品呢期

都係鑊氣之選，特步（０１３６８）飛起逾一成，報５﹒０５銀。安踏（０２０２０）喺今日表

現最佳國貨佬，全日抽升逾３巴仙，報７２﹒４５銀，兼創下上市新高。李寧（０２３３１）漲

逾３巴仙，報２６﹒７５銀。迅銷（０６２８８）彈逾３巴仙，報４７﹒２銀。３６１度

（０１３６１）升逾４巴仙，報１﹒７９銀。



＊缸友趕住撤中聯通急跌，５Ｇ頻譜嚟和電升勢來＊



今日神州電訊佬突然腳軟跣哂腳，究竟咩事咁大陣象？缸友就收到風，聽聞今年１１月３０

日之前，神州三大電訊運營商將喺全國推行攜號轉網服務，咁搞法當然腳仔軟啦，雖然目前神州

仲係呢三間圍威喂，但係大家都要為咗吸大家Ｄ客，甚至留住原本Ｄ客，一定推出優惠調低套餐

費用，當然無運行。聯通（００７６２）就跣低成３個巴仙，報８﹒３８銀，喺全日表現最差嘅

藍戰士添！神州移動（００９４１）就收低近１巴仙，報６５﹒８銀；神州電信（００７２８）

都碌低超過１巴仙，報３﹒５９銀。

香江電訊佬就唔同啦，香江電訊（０６８２３）、數碼通（００３１５）同和記電訊

（００２１５）都競投到香江嘅５Ｇ頻譜，全線統統炒起！其中，和電最巴閉，鏟高超過４巴仙

，報１﹒４４銀。數碼通就跳高近２巴仙，報６﹒８８銀。香江電訊就升咗唔夠１巴仙，報

１２﹒４２銀。請請！



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