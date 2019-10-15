《經濟通通訊社１５日專訊》建禹集團（０８１９６）公布，根據公司截至今年９月３０日
止九個月的未經審核綜合管理帳目的初步審閱及現時所得資料，相較去年同期，集團預期第三季
度的收益將錄得大幅下跌及錄得除稅後淨虧損。
董事會認為，預期集團的收益大幅下跌主要由於２０１９年中國經濟持續低迷，致供水或水
處理設施的新增需求放緩；及集團數個規模較大項目工程進度有所延誤。相較去年同期的除稅後
純利，集團收益大幅下跌導致第三季度出現整體除稅後淨虧損。（ｂｎ）
15/10/2019 18:43
【企業盈警】建禹料第三季收益將錄得大幅下跌及錄得除稅後淨虧損
《經濟通通訊社１５日專訊》建禹集團（０８１９６）公布，根據公司截至今年９月３０日
止九個月的未經審核綜合管理帳目的初步審閱及現時所得資料，相較去年同期，集團預期第三季
度的收益將錄得大幅下跌及錄得除稅後淨虧損。
董事會認為，預期集團的收益大幅下跌主要由於２０１９年中國經濟持續低迷，致供水或水
處理設施的新增需求放緩；及集團數個規模較大項目工程進度有所延誤。相較去年同期的除稅後
純利，集團收益大幅下跌導致第三季度出現整體除稅後淨虧損。（ｂｎ）
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