《真知灼見－溫灼培》市場興奮情緒退卻，油價跌英鎊升

《真知灼見》上周，中美貿談緊張氣氛見緩和，加上伊朗油輪於紅海地區受到襲擊等因素，

但這一切只能對油價帶來短暫支持。經過上周五（１１日）晚上升１﹒１５美元後，昨晚紐約期

油價格回落１﹒１１美元或２﹒０３％以５３﹒５９美元收市。油價的一升一跌基本上已把上周

五利好消息打回原形。經過上周的興奮情緒，市場開始質疑中美最終能否達成協議。



令到市場有這轉變，主要是美國財長努欽昨晚（１４日）在接受美國有線新聞ＣＮＢＣ訪問

時指，假使中美貿易未能於１２月達成協議，他指美國將會對中國餘下的進口貨品於１２月１５

日徵收關稅。不過努欽同時指，到現在他仍是有信心中美可達成協議。明顯，從上述努欽的講話

透露出中美之間的分歧仍大，似乎中美雙方短期要達成協議不易。



反觀伊朗，鑑於伊朗過去對每一件衝突事件均以相當克制的態度處理，市場質疑就是伊朗油

輪於紅海受襲，伊朗也不會把事件鬧大，以給予西方藉口對其攻擊。而一點必須理解，是美國石

油產量現今愈來愈高，其產量又不受油組制約，在全球石油供過於求情況下，油價要升實在不易

。現唯一能支持油價，是看今年歐美的冬季有多寒冷，會否為發熱用油帶來龐大需求。



最後回看英國，歐盟繼續要求英國給予更多利好條件以作交換才願意通過其脫歐方案。而路

透社引述消息指，於本周四（１７日）、五（１８日）的歐盟大會上，相信英國的脫歐方案將難

獲通過。現市場正關注英國首相約翰遜會否正式向歐盟要求「延遲脫歐」期限到明年１月３１日

。而正是因為市場有著上述預期，昨晚英鎊匯價明顯被推高。今早（１５日）於亞洲市場維持於

１﹒２６美元之上。假使約翰遜一旦落實「延遲脫歐」，當市場對本月底可能「硬脫歐」的憂慮

消失，不排除市場會把英鎊匯價進一步推高。但如英鎊要升越１﹒２８美元的下一技術阻力位置

，則相信會有困難。因為英工黨黨魁郝爾彬曾指出。一旦約翰遜宣布「延脫歐」，他將會提出對

約翰遜的不信任動議，並會要求大選。由於現在民調多給予約翰遜所屬的保守黨領先。筆者擔心

如一旦大選，約翰遜有機會勝出。而如約翰遜真的勝出，日後相信英國國會將再難阻止其作出

「硬脫歐」。就本周而言，技術上料英鎊較大機會於１﹒２５００－１﹒２８００美元間走動。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

