【貿易開戰】中美貿易陰霾未除，基金界料中國維持寬鬆儲局再減息

《環富通基金頻道１５日專訊》儘管中美達成首個階段貿易談判部分協議，基金界料中美貿

易陰霾仍未消除，料中國維持寬鬆政策，及聯儲局本月再減息。



＊安聯：貿易關稅擔子和中美關係的不明朗前景並未驅除＊



安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成（Ｃｈｒｉｓｔｉａａｎ Ｔｕｎｔｏｎｏ）發表道，中

美達成首個階段貿易談判部分協議，只涉及中國購買農產品，和放寬金融市場、知識產權保護和

強制科技轉移，但不包括很多敏感的問題，如網絡安全、非貿易壁壘、國家補貼和工業政策，這

顯示中國並未在大範圍上與美國達成共識。同時並無提及現存的關稅是否將會取消，亦無提及如

何看待華為和列入黑名單的中國企業的未來。由此可見，現存中美貿易關稅的擔子和中美關係的

不明朗前景並未驅除。因此，該行對中國和亞洲經濟體的前景維持謹慎，料政府和央行會進一步

實施寬鬆政策以支撐經濟，料中國人民銀行會再調低銀行體系的存款準備金率。



＊百達料中國暫不會推大規模刺激措施，聯儲局本月再減息＊



百達財富管理亞洲高級經濟師陳東，及美國高級經濟師Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｓｔｅｒｇ發表

道，第一階段的部分貿易協議達成並不影響中國政府決策，料此際不會推出大規模的刺激措施，

因為中央清楚中國經濟體的債務水平上升，且不希望進一步提升。同時，中國經濟增長正在下行

，且中美關係將會維持長期緊張。

美國商業信心受損不單是受到關稅問題影響，同時是由於對美國貿易政策的存疑。該行料聯

儲局將於本月繼續減息，因該局主席鮑威爾不似因中美達部分協議而產生足夠信心。（ｈｏ）

