《保險智衛－余栢堅》人生不同階段，醫療保險規劃大不同

《保險智衛》每個人都會隨著年齡、處境，以至人生階段的轉變而有不同需要，對於保障的

需求亦然。以人生三大重要關口為例：２０歲初出職場打拼；３０歲準備成家立室；４０歲加緊

籌備退休生活。然而，在盡情投入每個人生階段時，我們不可忽視當中的潛在風險，尤其是身體

狀況逐漸隨年齡變差，響起不同警號，無法預計的疾病可能會帶來巨大的經濟負擔。想未雨綢繆

，便應根據不同人生階段，「度身訂造」合適自己的醫療保障。



＊２０歲青春年華，投保醫療保險趁年輕＊



不少剛投身職場的新鮮人都會認為自己尚算年輕，未有需要購買醫療保險，但因年輕人患重

病的機率較低，保險公司所承擔的風險相對較低，所以年輕人較年長人士較容易獲醫療保險承保

，同時保費水平一般亦較低。其次，雖然大部分僱主都會為僱員提供團體醫療保險，但由於團體

醫保一般只提供基本保障，而且轉職期間，新舊僱主提供的團體保險往往未能無縫接合，因而出

現醫療保障空白期。建議有穩定收入的職場初哥可選擇多一份合適的個人醫療保險，讓兩份保障

互補長短，獲享更充分的保障。有些保費相宜的醫療保障計劃更就工作假期或非自願性失業等情

況豁免保費一年。



＊３０歲責任加重，醫療保險應同步升級＊



踏入３０歲，在職場打拼一段時間後，經濟開始有基礎，肩負的責任可能有所增加。在這人

生階段，除要開始計劃組織家庭、置業安居等，更或要供養年長父母。然而，本港現時不少疾病

都有年輕化的趨勢。根據衛生署數據，本港最普遍的心臟病死亡個案為冠心病，發病年齡介乎

１５至２４歲的男士中，每年顯著上升１０﹒７％；對比３５至４４歲的男士則每年上升

２﹒２％，可見罹患相關疾病的人士日趨年輕。面對眼前種種人生大計及財政需要，萬一不幸病

倒，龐大的醫療開支及因住院而損失的收入可能會令生活百上加斤。若不想因難以預料的病痛而

措手不及，應盡早考慮為自己的醫療保險升級，例如加入針對嚴重疾病的保障，讓其在有需要時

減輕有關醫療費用之餘，同時幫助應付各種生活開支。



＊４０歲未雨綢繆，籌劃樂活人生＊



身體機能隨年紀開始退化，患病求醫有機會需要龐大開支。邁入４０歲之後，需要進行專科

手術或療程的機會或會增加，所需醫療開支也相應遞增。即使身體狀況仍然良好，亦應考慮在經

濟條件許可下，為中年後的健康防護造好醫療保障。根據貝萊德一項國際市場調查２顯示，退休

規劃是香港人最大的財務目標，然而，６６％受訪者卻擔心積蓄不足以應付退休生活。醫療開支

是籌備退休中非常重要而往往被忽略的一環。要安心退休，同時紓緩潛在的醫療費用問題，不妨

看看近年推出的儲蓄型醫療保障計劃，將儲蓄及醫療保險合二為一，於保單生效期間，被保人除

可獲得醫療、住院保障外，保單中的已繳保費亦具儲蓄功能。當保單完結時，投保人可獲退回扣

除已賠償款項後已滾存的現金價值。此類具儲蓄功能的醫療計劃，在享醫療保障的同時更可累積

財富，可助保障退休生活。

總括而言，當踏入人生２０、３０及４０歲的轉捩點時，應該好好把握這些關鍵時刻，及時

諮詢專業意見，調整保障計劃，為自己配備多方面的防禦後盾，以盡情享受人生。

《富衛香港及澳門首席精算師 余栢堅》

