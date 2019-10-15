《匯海澤言－葉澤恆》中美貿談或助穩人民幣，英脫歐進入最後階段

《匯海澤言》中美上星期達成首階段的貿易協議後，中國希望與美國再進行更多的貿易磋商

，以趕及在本月底前敲定協議文本，以便美國總統特朗普及中國國家主席習近平能夠在下月在智

利舉行的ＡＰＥＣ峰會簽署協議。根據首階段的協議，中國將於未來兩年，每年採購４００億至

５００億美元的美國農產品，而美國則暫緩原訂於１０月１５日對２５００億美元的中國產品再

加稅的決定，並考慮是否把中國移出匯率操縱國名單。中國希望再商討的原因，相信是考慮到１

２月１５日美國可能會對另外約１６００億美元中國進口貨品加徵關稅的問題，希望美國亦暫緩

有關加徵關稅的行動。預料離岸美元兌人民幣在７﹒０５至７﹒１０上落。



＊歐盟指短期未必可以達成協議＊



英國脫歐目前距離只有兩星期左右，而歐盟本星期四（１７日）及星期五（１８日），將就

脫歐問題召開峰會前夕，英國國會昨日恢復會議。英女王伊利沙伯二世按傳統到下議院發表演說

，強調需要確保英國在本月３１日如期脫歐是政府優先的事項，並要與歐盟建立新的關係，而英

國在脫歐後仍在全球事務上扮演領導的角色。另一方面，歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶表示

，願意接受讓北愛爾蘭留在英國關稅領域但實施歐盟關稅規例的協議，英方亦願於北愛邊境問題

讓步，但在通關安排仍有重大分歧。歐盟輪任主席亦表示，雙方需要更多時間以達成協議，故預

料本星期可以與英國達成脫歐協議的機會不大。

其實，英國目前可以選擇的路線越來越小。軟脫歐、硬脫歐、延後脫歐及提早大選的四大選

擇。若軟脫歐或延後脫歐，可能有利英鎊匯價。提早大選可能是中性，而最差當然是硬脫歐。英

鎊兌美元已升至近５０周線１﹒２７２６後，似乎阻力增加。英倫銀行行長今日下午在出席國會

聽證會，並會發表講話。若短期未有脫歐的利好消息，英鎊兌美元或有機會回落至１﹒２４水平

。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

