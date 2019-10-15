內地ＰＰＩ再現負增長，港股跌１７點收２６５０３，成交７５７億

《經濟通通訊社１５日專訊》美中新一輪貿易談判進展順利，更有消息指，中國國務院副總

理劉鶴可能於本月底前再度赴美敲定首階段協議文本，但大行均對中美貿易關係持負面態度，指

或會有另一輪關稅上調，隔晚（１４日）美股三大指數回吐。

今早恆指輕微高開８７點，報２６６０９點，亦是全日最高位。其後，內地公布９月ＣＰＩ

數據按年升３％，為２０１３年１１月以來最高，但ＰＰＩ同比跌１﹒２％，連續三個月錄得負

增長，加上市場仍憂慮貿易戰會再升溫，拖累恆指最多曾倒跌８９點，最低見２６４３３點。臨

近尾市跌幅收窄，最終恆指全日收報２６５０３點，跌１７點或跌０﹒０７％。主板成交

７５６﹒８２億元，較昨日減少逾一成六。國指報１０５００點，跌７點或跌０﹒０７％。

上證綜指收報２９９１點，跌１６點或跌０﹒５６％，成交１６９５﹒３２億元人民幣。深

成指收報９６７１點，跌１１４點或跌１﹒１７％，成交２８９６﹒１７億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）旗下兩款新遊戲均獲廣電總局批商業化，股價微升

０﹒１８％，報３２８﹒８元；建行（００９３９）上海分行成為滬上首家可使用網銀查詢企業

信用報告的銀行，全日收升０﹒６４％，報６﹒２６元；友邦（０１２９９）全日收跌

０﹒１４％，報７３﹒７元；港交所（００３８８）收跌０﹒３４％，報２３６﹒４元。

另外，中生製藥（０１１７７）附屬抗血栓藥獲美批准，全日漲１﹒４３％，報１１﹒３２

元。石藥（０１０９３）則窄幅升０﹒２４％，報１６﹒７４元。



＊本地電訊股逆市普漲，安踏破頂兼最佳國指股＊



本港５Ｇ頻譜上日拍賣，４家流動網絡營辦商成功投得３﹒５吉赫頻帶內合共２００兆赫的

頻譜，分別為中移動香港、香港電訊（０６８２３）、數碼通（００３１５）及和電

（００２１５）。今日本地地訊股普漲，其中和記電訊漲幅最大，全日漲４﹒３５％，報

１﹒４４元；數碼通揚１﹒７８％，報６﹒８８元；香港寬頻（０１３１０）微升０﹒２７％，

報１５元；香港電訊升０﹒８１％，報１２﹒４２元。

據報今年１１月３０日之前，內地三大電訊運營商將在全國推行攜號轉網服務。目前，該業

務已在天津、海南、雲南、江西、湖北五省市試運行，惟相關股份全線回落。其中，中聯通

（００７６２）挫３﹒０１％，報８﹒３８元，為表現最差藍籌；中移動（００９４１）跌

０﹒９％，報６５﹒８元；中電信（００７２８）跌１﹒３７％，報３﹒５９元。而內地５Ｇ主

要基建商中國鐵塔（００７８８）本周五（１８日）公布第三季度業績，全日跌２﹒３％，報

１﹒７元，失守２５０天牛熊線（１﹒７３元）。

美國體育用品商Ｎｉｋｅ創上市新高，連帶內地體育用品股亦造好，今日體品股繼續有追捧

，早前獲高盛唱好的李寧（０２３３１）再創新階段新高，收升３﹒４８％，報２６﹒７５元；

僅居其後的安踏（０２０２０）亦破頂，全日收升３﹒４３％，報７２﹒４５元，為表現最好國

指成分股；３６１度（０１３６１）亦宣布，今年第３季主品牌產品零售額，按年有低單位數百

分比增長，今日升４﹒０７％，報１﹒７９元；特步（０１３６８）漲１０﹒２６％，報

５﹒０５元。



＊施政報告發表前夕，本地地產收租股走勢偏軟＊



行政長官林鄭月娥將於明日（１６日）發表新一期的施政報告，倍受關注的港人港地及發展

農地政策或會出現，惟本地地產股走勢偏軟，新世界（０００１７）跌０﹒１９％，報

１０﹒３４元；恆地（０００１２）軟０﹒１３％，報３７﹒２元；新地（０００１６）跌

０﹒４４％，報１１１﹒９元；長實（０１１１３）挫０﹒７６％，報５２﹒３元；恆隆地產

（００１０１）走低０﹒６６％，報１７﹒９８元。收租股方面，太古地產（０１９７２）則挫

１﹒６８％，報２３﹒４元。九置（０１９９７）逆市升２﹒３３％，報４４元，為升幅最大藍

籌。領展（００８２３）跌０﹒８５％，報８２元。

上日金融管理局宣布，香港適用的逆周期緩衝資本（ＣＣｙＢ）比率下調０﹒５個百分點，

由２﹒５％降至２％，期望銀行重點投放於支援中小企，但大摩認為此舉不會令銀行貸款意慾變

得進取。本地銀行股普遍向下，恆生（０００１１）微跌０﹒６８％，報１６１﹒８元；匯控

（００００５）無升跌，報５９﹒９５元；創興（０１１１１）挫２﹒９％，報１３﹒４元；東

亞（０００２３）跌０﹒８６％，報１８﹒４元；渣打（０２８８８）逆市升１﹒４１％，報

６４﹒６５元。

內險股方面個別發展，眾安在綫（０６０６０）公布首九個月保費升超過兩成一，全日急升

８﹒９７％，報２１﹒２５元；財險（０２３２８）獲大和升評至「買入」，創一年半新高，收

升２﹒７５％，報９﹒７１元；新華保險（０１３３６）微升０﹒３１％，報３１﹒８５元；平

保（０２３１８）軟０﹒２１％，報９４﹒４元；太平（００９６６）走低０﹒６７％，報

１７﹒８２元。

半新股傲迪瑪汽車（０８４１８）飆升２３８﹒９８％，報２元，為升幅最大個股。中國疏

浚環保（００８７１）急挫４４﹒３８％，報０﹒０９９元，為跌幅最大個股。（ｆｚ）

