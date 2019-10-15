《股金豐采－涂國彬》市場情緒雖反覆，金價波幅暫有限

《股金豐采》市場情緒相當波動。１０月１１日，中美貿易談判和脫歐談判都有好消息，風

險偏好升溫，ＶＩＸ單日下跌１１﹒３３％，包括股票和大宗商品等的風險資產反彈，而避險資

產包括黃金等則回落。



＊貿易談判樂觀＊



金價實際上從１０月開始從高位回落，一直缺乏進一步利好刺激，同時也是對短期內積累較

多漲幅的調整。進入１０月表現更是缺乏明確的方向，在１０月１１日，市場情緒樂觀下，金價

進一步跌離１５００水平，沽壓增加。

美匯指數原本就在高位震盪，已經連續上漲三個月，並未太多受到連續兩次減息的影響，畢

竟相對其他國家來說，美國經濟仍有優勢，美元資產有支持。從１０月１０日開始下行壓力增加

，１０月１１日跌穿５０日線，低見９８﹒１９７，已經連續下跌三日，連跌兩周。



＊待美聯儲決定＊



不過，當投資者才有機會喘口氣，據報中方還計劃將在本月底之前赴美商談，首階段協議仍

存在不確定性。

擔憂情緒回升，金價很快止跌，但還是在１５００水平下方，未能收復５０日線。畢竟金價

受到貨幣政策的影響。近期發生的貿易談判，金價其實並未十分敏感，尤其是未到最後一刻，仍

有很高不確定性，金價波幅有限。

美匯指數同樣上漲，從三周低位反彈，升破５０日線，結束三日連跌。目前還是重點關注重

磅經濟數據以及月底的美聯儲議息會議，減息的概率仍維持在七成。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

