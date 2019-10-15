《鍾之日記》數據佐證經濟難，Ａ場終止五連升

《鍾之日記》１０月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



正當國務院總理李克強公開做出「實體經濟困難突出」的表述，要求地方確保完成全年主要

目標任務之際，國家統計局最新公布的ＣＰＩ及ＰＰＩ數據，為能否完成全年目標打上問號。

９月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲３％，升上２０１３年１１月以來近６年新高，已

臨界今年兩會提出的全年通脹３％左右的目標，而首９月ＣＰＩ同期上漲２﹒５％。此外，９月

工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）跌１﹒２％，連續三個月錄得下跌，為２０１６年７月以來的逾

三年最低。

在中美貿易戰持續下，昨日出爐的以美元計，９月出口降３﹒２％，降幅創２月以來的７個

月最大，今早公布的數據再一次發放不利訊號，令中國工業生產百上加斤，市場關注人行會否持

續出台寬鬆措施保經濟，預計新一月的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將有所下調。



＊滬指再失落三千關，港股全日顛簸＊



滬深兩市今日低開低走，滬綜指開市不久已失守三千，午後跌幅持續，全日跌０﹒５６％，

終止五連升，報２９９１﹒９點，三千關一日後即失守；深成指走低１﹒１７％。兩市全日成交

額４５９１億元人民幣，按日減少１４﹒２％。外資今日通過滬股通、深股通淨買入３６﹒７１

億元人民幣，連續第４個交易日錄得淨流入。

大行對中美貿易關係持負面態度，指或會有另一輪關稅上調，隔晚美股三大指數回吐，今早

恆指輕微高開８７點，報２６６０９點，亦是全日最高位。內地公布通脹後恆指倒頭轉跌，最多

曾倒跌８９點，最低見２６４３３點。臨近尾市跌幅收窄，最終恆指全日收報２６５０３點，跌

１７點或跌０﹒０７％，主板成交７５６﹒８２億元。國企指數報１０５００點，跌７點或跌

０﹒０７％。



＊豬價年內飆七成，強行拉動「３時代」＊



９月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲３％，略高過市場預期的２﹒９％，為２０１３年

１１月以來近６年新高，已臨界今年兩會提出的全年通脹３％左右的目標。非洲豬瘟疫情肆虐導

致生豬供應大減，豬價上月同比上漲６９﹒３％，影響ＣＰＩ上漲約１﹒６５個百分點，而作為

代替品的禽肉亦顯著加價，價格同比急升１４﹒７％。食物價格暴漲是ＣＰＩ踏入「３時代」的

主因，而核心ＣＰＩ同比上升１﹒５％，保持低迷。

豬肉是中國人席上最常見的肉食，各類菜餚都離不開豬肉，和市民日常生活密不可分。儘管

國家通報的非洲豬瘟疫情已愈來愈少，但隨著豬周期推進，生豬價格漲幅愈擴愈大，呈飛天之勢

，甚至造成嚴重的民生問題。中國政府最終出動到「儲備凍肉」，通過配額以優惠價出售予市民

，但各界均認為豬價的飛天之路仍未結束。

盡管如此，豬肉股萬洲國際（００２８８）全日跌２﹒１％，中糧肉食（０１６１０）同跌

２﹒６％。



＊中移動奪最多５Ｇ頻譜，和記收漲逾４％＊



通訊辦周一公布，４家流動網絡營辦商成功投得３﹒５吉赫頻帶內合共２００兆赫的頻譜，

頻譜使用費總額為１０﹒０６億元，包括中移動（００９４１）旗下中移動香港、香港電訊

（０６８２３）、和記（００２１５）及數碼通（００３１５）。

３﹒５吉赫為５Ｇ頻譜屬中頻段頻譜，穿透力強及射程遠，被喻為「黃金頻譜」。其中，中

移動成大贏家，３億元投得６０ＭＨｚ；香港電訊及數碼通均以２﹒５２億元投得５０ＭＨｚ；

而和記需繳付２﹒０２億元競投最少的４０ＭＨｚ。

野村發表研究報告指，平均頻譜使用費（ＳＵＦ）的拍賣價約為每兆赫５００萬元，較底價

高２６％，但較４Ｇ的拍賣價低。該行指，電訊商仍然專注在股東回報上，拍賣的結果能有助緩

和他們在 ５Ｇ資本開支上的壓力。

野村又指，３﹒５吉赫頻帶是全球５Ｇ部署的主流頻譜，相信電訊商將在這些頻譜上部署

５Ｇ網絡，而中移動香港投得最多的頻譜，料中移動會大力擴張香港的５Ｇ市場。

股價表現方面，和記收市漲４﹒４％，數碼通揚１﹒８％，香港電訊升０﹒８％；惟中移動

跟隨其他中資電訊股向下，收跌０﹒９％。

中資電訊股全線下跌，聯通（００７６２）挫３％，為跌幅最大藍籌；鐵塔（００７８８）

跌２﹒３％，中國電信（００７２８）跌１﹒４％，中國移動（００９４１）跌０﹒９％。



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