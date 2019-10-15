【駐京專電】李克強：實體經濟困難突出，確保完成全年主要目標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院總理李克強在陝西西安主持召開部

分省政府主要負責人經濟形勢座談會，李克強表示，當前經濟下行壓力持續加大，實體經濟困難

突出，國內需求疲弱，一些食品因供求關係變化價格上升，一些地方發展動力不足。做好下一步

經濟工作，要集中精力辦好自己的事，抓好發展這個第一要務，把穩增長、保持經濟運行在合理

區間放在更加突出的位置，進一步向改革開放創新要動力，從拓寬國內市場需求挖潛力，以改善

民生為導向培育新的有效投資和消費需求，增強經濟發展韌性，頂住經濟下行壓力，促進就業穩

定增長，保持物價基本穩定，扎實做好民生保障工作，確保完成全年主要目標任務，為明年經濟

平穩增長奠定基礎。



＊發揮地方政府專項債券作用＊



李克強指出，圍繞保持經濟運行在合理區間，落實好已出台的減稅降費、降低融資成本等各

項政策，靈活運用宏觀政策逆周期調節工具，做好政策協調聯動，加強預調微調。發揮地方政府

專項債券作用，帶動民間投資，加快補短板、調結構、惠民生重大項目建設，擴大有效投資。支

持促進中西部承接產業轉移。圍繞群眾需要和擴內需，適應市場新形勢，突出重點，培育拓展新

的商品和服務消費增長點，活躍城鄉線上線下市場。



＊確保養老金按時足額發放，解決好農民工欠薪問題＊



李克強說，要堅持用改革推進市場化法治化國際化營商環境建設。進一步梳理企業投資興業

的堵點難點，對標先進水平，持續加大「放管服」改革力度。著力提升產業創新發展水平，積極

發展工業互聯網，聚焦市場需求推動大中小企業協同開展「雙創」，促進製造業企業升級改造，

拓展新動能成長空間。推動高水平對外開放，開展多元化國際貿易和投資合作，實現互利共贏。

李克強說，要扎實做好保民生實事。細化落實就業優先政策，統籌做好高校畢業生、退役軍

人、轉崗分流職工、城鎮就業困難人員等群體就業工作。確保養老金按時足額發放，解決好農民

工欠薪問題。抓好秋冬季農業生產。做好市場供需銜接，努力保持「菜籃子」產品、生活必需品

價格基本穩定，保障困難群體、受災群眾基本生活。落實安全生產責任制，有效防範重特大事故

發生。

