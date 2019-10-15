【聚焦數據】人行：９月人民幣貸款增加１﹒６９萬億元，高預期

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，９月，人民幣貸款增加１﹒６９萬億元，高於

市場預期的１﹒４萬億元，同比多增３０６９億元。

前三季度人民幣貸款增加１３﹒６３萬億元，同比多增４８６７億元。分部門看，住戶部門

貸款增加５﹒６８萬億元，其中，短期貸款增加１﹒５４萬億元，中長期貸款增加４﹒１４萬億

元；非金融企業及機關團體貸款增加８﹒２２萬億元，其中，短期貸款增加１﹒４７萬億元，中

長期貸款增加４﹒８４萬億元，票據融資增加１﹒７３萬億元；非銀行業金融機構貸款減少

２８４１億元。

９月末，本外幣貸款餘額１５５﹒５８萬億元，同比增長１２％。月末人民幣貸款餘額

１４９﹒９２萬億元，同比增長１２﹒５％，高於預期的１２﹒３％，增速比上月末高０﹒１個

百分點，比上年同期低０﹒７個百分點。



＊前三季人民幣存款增加１３﹒２２萬億元＊



９月份，人民幣存款增加７１９３億元，同比少增１７０９億元。前三季度人民幣存款增加

１３﹒２２萬億元，同比多增１﹒２１萬億元。其中，住戶存款增加８﹒５３萬億元，非金融企

業存款增加１﹒５２萬億元，財政性存款增加７９８７億元，非銀行業金融機構存款增加

１２２８億元。

９月末，人民幣存款餘額１９０﹒７３萬億元，同比增長８﹒３％，增速分別比上月末和上

年同期低０﹒１個和０﹒２個百分點。

９月末，外幣存款餘額７３２２億美元，同比下降１﹒５％。前三季度外幣存款增加４７億

美元，同比多增５２０億美元。９月份，外幣存款增加１３億美元，同比多增２４２億美元。

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