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15/10/2019 16:46

【聚焦數據】人行：９月人民幣貸款增加１﹒６９萬億元，高預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，９月，人民幣貸款增加１﹒６９萬億元，高於
市場預期的１﹒４萬億元，同比多增３０６９億元。
　　前三季度人民幣貸款增加１３﹒６３萬億元，同比多增４８６７億元。分部門看，住戶部門
貸款增加５﹒６８萬億元，其中，短期貸款增加１﹒５４萬億元，中長期貸款增加４﹒１４萬億
元；非金融企業及機關團體貸款增加８﹒２２萬億元，其中，短期貸款增加１﹒４７萬億元，中
長期貸款增加４﹒８４萬億元，票據融資增加１﹒７３萬億元；非銀行業金融機構貸款減少
２８４１億元。
　　９月末，本外幣貸款餘額１５５﹒５８萬億元，同比增長１２％。月末人民幣貸款餘額
１４９﹒９２萬億元，同比增長１２﹒５％，高於預期的１２﹒３％，增速比上月末高０﹒１個
百分點，比上年同期低０﹒７個百分點。

＊前三季人民幣存款增加１３﹒２２萬億元＊

　　９月份，人民幣存款增加７１９３億元，同比少增１７０９億元。前三季度人民幣存款增加
１３﹒２２萬億元，同比多增１﹒２１萬億元。其中，住戶存款增加８﹒５３萬億元，非金融企
業存款增加１﹒５２萬億元，財政性存款增加７９８７億元，非銀行業金融機構存款增加
１２２８億元。
　　９月末，人民幣存款餘額１９０﹒７３萬億元，同比增長８﹒３％，增速分別比上月末和上
年同期低０﹒１個和０﹒２個百分點。
　　９月末，外幣存款餘額７３２２億美元，同比下降１﹒５％。前三季度外幣存款增加４７億
美元，同比多增５２０億美元。９月份，外幣存款增加１３億美元，同比多增２４２億美元。
（ｃｔ）

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