《經濟通通訊社１５日專訊》中美貿易戰談判上周達成首階段協議，美國總統特朗普表示，
中國同意於未來兩年購買高達５００億美元的美國農產品。對於中方自美國採購農產品的情況。
中國外交部發言人耿爽今日在例行記者會上表示，中國企業根據國內市場需要，以市場化的方式
自主採購了美國農產品。今年以來，中國企業自美採購的農產品包括：大豆２０００萬噸、豬肉
７０萬噸、高粱７０萬噸、小麥２３萬噸、棉花３２萬噸。中方還將加快採購美國農產品。
（ｃａ）
15/10/2019 15:56
【貿易開戰】外交部：今年以來中國企業自美採購大豆２０００萬噸
《經濟通通訊社１５日專訊》中美貿易戰談判上周達成首階段協議，美國總統特朗普表示，
中國同意於未來兩年購買高達５００億美元的美國農產品。對於中方自美國採購農產品的情況。
中國外交部發言人耿爽今日在例行記者會上表示，中國企業根據國內市場需要，以市場化的方式
自主採購了美國農產品。今年以來，中國企業自美採購的農產品包括：大豆２０００萬噸、豬肉
７０萬噸、高粱７０萬噸、小麥２３萬噸、棉花３２萬噸。中方還將加快採購美國農產品。
（ｃａ）
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