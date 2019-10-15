《全球視野－胡一帆》中國宏觀：政策繼續寬鬆以緩解經濟放緩

《全球視野》８月份數據顯示經濟持續疲軟。中國政府可能推出更多支持政策，包括進一步

降準、下調利率以及提高地方政府債券發行額度等。中美經貿磋商雖然達成階段性協議，但是鑒

於一些棘手問題仍待解決，因此短期內達成全面協議的可能性看起來依然不高。



＊經濟活動持續疲軟＊



８月份主要經濟數據顯示中國經濟增長勢頭持續走軟，尤其是生產和投資方面。８月零售銷

售按年增速從７月的７﹒６％降至７﹒５％，糟糕的汽車銷售依然是主要拖累因素。我們預計下

半年零售按年增速將從上半年的８﹒４％有所放緩，但２０１９年全年仍有望保持在８％左右，

主要受到必需消費品銷售強勁的支持。固定資產投資增速進一步放緩。１－８月固定資產投資

（ＦＡＩ）增長從１－７月的５﹒７％進一步下降至５﹒５％，主要是受到製造業和房地產行業

的拖累，但這在一定程度上被基建投資所抵消。我們預計２０１９年固定資產投資將穩定在５－

６％。出口增速依然疲弱，１－８月按年僅增長０﹒４％，而且今年餘下時間出口仍將面臨壓力

，因美國關稅升級且出口商提前出貨的效應減退。不過，儘管下半年中國經濟增長料將進一步放

緩，但我們仍預期全年ＧＤＰ增長應可保持在６％以上，符合政府６－６﹒５％的目標。



＊可能進一步出台政策支持＊



近期中國實施了更多貨幣寬鬆措施。中國央行宣佈自９月１６日起為所有銀行降準５０個基

點。我們預計今年餘下時間還會進一步全面降準５０至１５０個基點。在８月實施的貸款市場報

價利率（ＬＰＲ）新機制下，９月２０日發佈的一年期ＬＰＲ在４﹒２０％，較此前定價下調５

個基點。我們認為，仍有必要直接下調中期借貸便利（ＭＬＦ）利率，以降低銀行融資成本，進

而推動ＬＰＲ在年底時進一步走低，屆時將有更多基於ＬＰＲ利率的貸款投放。我們預期年內

ＭＬＦ利率還有望下調１０－２０個基點。今年３﹒１兆元人民幣的地方政府債券發行額度到９

月底幾乎已經用完。為支持基建項目融資，中央政府可能提前下達部分２０２０年額度，因此第

四季的專項債發行規模可能上升。



＊中美貿易＊



中美在１０月１１日達成階段性貿易協議，根據目前公布資訊，中方承諾購買４００至

５００億美元的美國農產品，美方則延後實施原定於１０月１５日開始向２５００億美元中國商

品加徵關稅至３０％。此前，繼８月份中美貿易摩擦升級後，９月初以來雙方都展現出一定的善

意。美國總統川普在９月１３日宣布，對中國商品加徵的額外５％關稅將從１０月１日推遲至

１０月１５日。中國則於９月１４日宣布將豁免大豆和豬肉等部分美國農產品的額外關稅。儘管

達成階段性協議，但我們依然認為短期內達成全面協議的可能性不高，因為智慧財產權保護、技

術轉讓、競爭政策和國內補貼等美方最關切的問題仍懸而未決。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆》

