【數據警號】ＣＰＩ衝「３」ＰＰＩ三年低，支撐Ａ股或需降ＬＰＲ

《經濟通通訊社記者楊英傑１５日報道》正當國務院總理李克強公開做出「實體經濟困難突

出」的表述，要求地方確保完成全年主要目標任務之際，國家統計局最新公布的ＣＰＩ及ＰＰＩ

數據，為能否完成全年目標打上問號。

９月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲３％，略高過市場預期的２﹒９％，為２０１３年

１１月以來近６年新高，已臨界今年兩會提出的全年通脹３％左右的目標，而首９月ＣＰＩ同期

上漲２﹒５％。此外，９月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）跌１﹒２％，連續三個月錄得下跌，

為２０１６年７月以來的逾三年最低。

非洲豬瘟疫情肆虐導致生豬供應大減，豬價上月同比上漲６９﹒３％，影響ＣＰＩ上漲約１

﹒６５個百分點，而作為代替品的禽肉亦顯著加價，價格同比急升１４﹒７％，這是導致兩項數

據兩極分化的主要原因。撇除食品因素影響後，核心ＣＰＩ保持低迷，同比上升１﹒５％。

上游工業產品價格持續萎縮，令中國工業生產百上加斤，市場又把目光投向人行，關注當局

會否持續出台寬鬆措施保經濟。專家對《經濟通通訊社》表示，雖然經濟疲弱有可能導致內地債

務問題加劇，但人行有多種不同的方法釋放寬鬆，預計新一月的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將

有所下調，但滬綜指見阻力位，料未來保持三千關浮動。



＊經濟負面表述升級，工業價格萎縮釀負面螺旋＊



在中美貿易戰持續下，昨日出爐的以美元計，９月出口降３﹒２％，降幅創２月以來的７個

月最大，今早公布的數據再一次發放不利訊號，滬綜指半日跌０﹒５４％，失守三千關。

ＰＰＩ連續三個月下跌，長江證券首席宏觀分析師趙偉評點數據時，將情況形容為「通貨緊

縮」。財經界人士紛紛認為，ＰＰＩ下行趨勢將持續，預計人行將引導ＬＰＲ和融資成本的進一

步下降。富昌金融研究部總監譚朗蔚亦傾向認為，即將公布的最新貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

將有所下調。

國際研究公司ＴＳ Ｌｏｍｂａｒｄ表示，ＰＰＩ持續下降會拖累製造業投資，加速供應鏈

轉移中國，而且產品售價下跌影響收入，對境內公司債務再融資構成了重大風險。外界擔心，市

場已產生一種「負面螺旋」：收入愈來愈少，但債務卻愈來愈多，而政府調控市場則可能令問題

變得更複雜。

不過譚朗蔚則認為，寬鬆政策未必會導致國內企業債務問題加劇，因為人行目前有不同的政

策工具，限制槓桿資金流入房地產市場或用於填債。

譚朗蔚認為內地融資成本目前仍然有下調的空間，建議後市關注寬鬆政策出台的可能性，恆

指方面２６５００重要關口位有支持，如後續中美會談有好消息釋出，升數百點不難，暫時上望

２７３００點；Ａ股方面，譚留意到滬綜指上日（１４日）升至３０２６點見阻力，預計滬指繼

續在三千點關口爭持，上試３０５０點。

