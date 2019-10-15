《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，９月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額１９５﹒２３
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒２個和
０﹒１個百分點，高於市場預期的增８﹒２％。
當月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５５﹒７１萬億元，同比增長３﹒４％，增速與上月末持平，
比上年同期低０﹒６個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒４１萬億元，同比增長４％。前三
季度淨投放現金９２１億元。（ｗｌ）
15/10/2019 16:44
【聚焦數據】人行：９月Ｍ２同比增８﹒４％，高於預期
《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，９月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額１９５﹒２３
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒２個和
０﹒１個百分點，高於市場預期的增８﹒２％。
當月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５５﹒７１萬億元，同比增長３﹒４％，增速與上月末持平，
比上年同期低０﹒６個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒４１萬億元，同比增長４％。前三
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