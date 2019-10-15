【聚焦數據】人行：９月社融增量２﹒２７萬億人幣，顯著高預期

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，初步統計，前三季度社會融資規模增量累計為

１８﹒７４萬億元（人民幣．下同），比上年同期多３﹒２８萬億元。９月份，社會融資規模增

量為２﹒２７萬億元，分別比上月和上年同期多２５５０億元和１３８３億元，遠高於市場預期

的１﹒８萬億元，亦較８月的１﹒９８萬億元增量有所增加。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１３﹒９萬億元，同比多增１﹒１萬億元；對實體

經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少８１１億元，同比少減１１０２億元；委託貸款減少

６４５４億元，同比少減５１３８億元；信託貸款減少１０７８億元，同比少減３５８９億元；

未貼現的銀行承兌匯票減少５２２４億元，同比少減１５６２億元；企業債券淨融資２﹒３９萬

億元，同比多６９５５億元；地方政府專項債券淨融資２﹒１７萬億元，同比多４７０４億元；

非金融企業境內股票融資２３４３億元，同比少７５６億元。

從結構看，前三季度對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的７４﹒２％，同比

低８﹒６個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款佔比負０﹒４％，同比高０﹒８個百分點；委託

貸款佔比負３﹒４％，同比高４﹒１個百分點；信託貸款佔比負０﹒６％，同比高２﹒４個百分

點；未貼現的銀行承兌匯票佔比負２﹒８％，同比高１﹒６個百分點；企業債券佔比１２﹒８％

，同比高１﹒８個百分點；地方政府專項債券佔比１１﹒６％，同比高０﹒６個百分點；非金融

企業境內股票融資佔比１﹒３％，同比低０﹒７個百分點。（ｗｌ）

