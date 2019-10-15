【數據解讀】９月ＣＰＩ升至近六年高，統計局稱食品價格漲幅擴大

《經濟通通訊社１５日專訊》９月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲３％，略高市場預期

的２﹒９％，為２０１３年１１月以來近６年新高。今年兩會提出的全年通脹目標為控制在３％

左右。



＊豬價大漲，影響ＣＰＩ上漲約１﹒６５個百分點＊



國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀稱，ＣＰＩ環比、同比漲幅均略有擴大。從同比看，

９月ＣＰＩ漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格上漲１１﹒２％，漲幅擴大１﹒２

個百分點，影響ＣＰＩ上漲約２﹒２１個百分點；非食品價格上漲１％，漲幅回落０﹒１個百分

點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒８２個百分點。食品中，豬肉價格上漲６９﹒３％，漲幅擴大

２２﹒６個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒６５個百分點。牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格

漲幅在９﹒４％－１８﹒８％之間；鮮果價格上漲７﹒７％，漲幅回落１６﹒３個百分點。上述

六項合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒４９個百分點。

從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格上漲３

﹒５％，漲幅擴大０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒７３個百分點；其中豬肉供應偏緊，

價格繼續上漲１９﹒７％，漲幅比上月回落３﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒６５個百分

點。受天氣轉涼需求增加和消費替代影響，牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格上漲４％－７﹒

７％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１６個百分點。鮮菜供應充足，價格下降２﹒４％，影響ＣＰ

Ｉ下降約０﹒０６個百分點。蘋果、梨等水果大量上市，鮮果價格下降７﹒６％，影響

ＣＰＩ下降約０﹒１５個百分點。（ｃａ）

