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即市新聞

15/10/2019 10:12

【數據解讀】９月ＣＰＩ升至近六年高，統計局稱食品價格漲幅擴大

　　《經濟通通訊社１５日專訊》９月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲３％，略高市場預期
的２﹒９％，為２０１３年１１月以來近６年新高。今年兩會提出的全年通脹目標為控制在３％
左右。

＊豬價大漲，影響ＣＰＩ上漲約１﹒６５個百分點＊

　　國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀稱，ＣＰＩ環比、同比漲幅均略有擴大。從同比看，
９月ＣＰＩ漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格上漲１１﹒２％，漲幅擴大１﹒２
個百分點，影響ＣＰＩ上漲約２﹒２１個百分點；非食品價格上漲１％，漲幅回落０﹒１個百分
點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒８２個百分點。食品中，豬肉價格上漲６９﹒３％，漲幅擴大
２２﹒６個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒６５個百分點。牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格
漲幅在９﹒４％－１８﹒８％之間；鮮果價格上漲７﹒７％，漲幅回落１６﹒３個百分點。上述
六項合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒４９個百分點。
　　從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格上漲３
﹒５％，漲幅擴大０﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒７３個百分點；其中豬肉供應偏緊，
價格繼續上漲１９﹒７％，漲幅比上月回落３﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒６５個百分
點。受天氣轉涼需求增加和消費替代影響，牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉和雞蛋價格上漲４％－７﹒
７％，合計影響ＣＰＩ上漲約０﹒１６個百分點。鮮菜供應充足，價格下降２﹒４％，影響ＣＰ
Ｉ下降約０﹒０６個百分點。蘋果、梨等水果大量上市，鮮果價格下降７﹒６％，影響
ＣＰＩ下降約０﹒１５個百分點。（ｃａ）

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