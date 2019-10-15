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即市新聞

15/10/2019 11:40

【數據解讀】國泰君安：持續攀升的豬價將成為ＣＰＩ上升主要動力

　　《經濟通通訊社１５日專訊》９月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲３％，其中，食品
價格同比上漲１１﹒２％，為近８年來的新高，豬肉價格對ＣＰＩ的影響更深，在９月上升
６９﹒３％，增速環比上升２２﹒６個百分點，推動ＣＰＩ上升１﹒６５個百分點。
　　國泰君安認為，豬肉價格繼續飆升，但水果價格和蔬菜價格回落。由於養殖戶壓欄以及國慶
需求旺盛，近期豬肉價格繼續飆升。中美經貿磋商取得實質性第一階段成果，中國承諾從美採購
更多數量的大豆、豬肉等農產品。加大進口美國豬肉在一定程度上緩解國內供給壓力，但由於缺
口過大而且進口豬肉價格也水漲船高，並不能從根本上降低豬肉價格。
　　國泰君安預計，非食品價格保持穩定，但持續攀升的豬肉價格將成為ＣＰＩ上升的主要動力
。國泰君安認為，餐飲企業和肉制品企業盈利能力可能會受到肉類價格上升的影響。相對而言，
上游規模化養殖企業最為受益溫和通脹，但要關注生豬養殖企業受到非洲豬瘟的影響的真實情況
。下游具備議價能力的龍頭消費品公司可以較為順利地將原材料成本壓力轉嫁給消費者，為其贏
得競爭優勢。
　　另外食品價格的上漲對於超市的客單價有直接影響，在必需消費品需求相對穩定的情況下，
零售企業同店增長將充分受益於通脹上行。給予消費－零售行業的高鑫零售（０６８０８）「收
集」評級和９﹒２０港元目標價。蒙牛在上游養殖行業進行了前瞻性布局。給予消費－食品飲料
行業的蒙牛乳業（０２３１９）「收集」評級和３３﹒５０港元目標價。（ｃａ）

　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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