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15/10/2019 16:58

【聚焦數據】人行：９月末社融規模存量同比增１０﹒８％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，初步統計，９月末社會融資規模存量為
２１９﹒０４萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒８％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１４８﹒５８萬億元，同比增長１２﹒７％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒１９萬億元，同比下降１０﹒６％；委託貸款餘
額為１１﹒７３萬億元，同比下降８﹒５％；信託貸款餘額為７﹒６８萬億元，同比下降
４﹒１％；未貼現的銀行承兌匯票餘額３﹒２８萬億元，同比下降１２﹒７％；企業債券餘額為
２２﹒６４萬億元，同比增長１３﹒７％；地方政府專項債券餘額為９﹒４３萬億元，同比增長
３１﹒４％；非金融企業境內股票餘額為７﹒２４萬億元，同比增長４﹒１％。
　　從結構看，９月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６７﹒８％
，同比高１﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１％，同比低０﹒２
個百分點；委託貸款餘額佔比５﹒４％，同比低１﹒１個百分點；信託貸款餘額佔比３﹒５％，
同比低０﹒６個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒５％，同比低０﹒４個百分點；企
業債券餘額佔比１０﹒３％，同比高０﹒２個百分點；地方政府專項債券餘額佔比４﹒３％，同
比高０﹒７個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒２個百分點。
（ｗｌ）

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