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即市新聞

15/10/2019 14:42

【ＦＯＣＵＳ】銀包縮水兼逢「貴豬」，連鎖反應恐愈加浮現

　　【ＦＯＣＵＳ】時隔近６年後，內地ＣＰＩ（居民消費價格指數）９月再現「３」字頭，惟
ＰＰＩ（工業生產者出廠價格）跌幅擴大至１﹒２％，錄逾３年最低。一邊是觸及官方年初預計
「上漲７０％」的豬肉價格恐仍未見頂，另一邊是製造業出廠價格不振拖累企業利潤，銀包縮水
效應之下，實體經濟、銀行壞帳、貨幣政策掣肘等連鎖反應恐愈加浮現。

＊製造業現零加薪，國企工資設上限＊

　　國家統計局公布，９月ＣＰＩ同比上漲３％（市場預期：２﹒９％），為繼２０１３年
１１月後首次再現「３」字頭。推動ＣＰＩ加速上行的最大動力，當屬按年飛升近七成的豬肉價
格。隨著時節入冬，豬肉消費高峰將至，面臨高達１０００萬噸供給缺口的豬肉價格恐仍未見頂

　　若按前三輪豬周期分別長達２年、１５個月、２年推算，此輪始於２０１８年中的豬周期至
少尚有９個月才會完結；換言之，豬肉價格或需等至２０２０年下半年才會迎來價格拐點。春節
「捱貴豬」或在所難免，ＣＰＩ「奔４」亦非不可能。
　　跟愈升愈有的ＣＰＩ相比，ＰＰＩ通縮卻愈演愈烈，９月跌幅擴大至１﹒２％，錄
２０１６年７月以來最低。油氣開採、紡織、造紙、汽車等製造業出廠價格齊走跌，反映實體經
濟需求不足情況加劇，企業乏議價能力，直接結果是盈利不濟、員工凍薪。一項對長三角
ＩＴ、汽車製造業企業的最新調查就顯示，八成企業的月薪只和去年持平；另有地方國資委已就
旗下企業中層設定平均工資上限，要求超過上限者下調後發放。
　
＊銀行放貸留手，貨幣放水或受限制＊

　　收入趕不上開銷，銀包縮水效應之下，連鎖反應正逐一浮現。國務院總理李克強周一
（１４日）直認當前經濟增長趨緩壓力持續加大，「實體經濟困難突出，國內需求疲弱」，市場
密切注視將於周五（１８日）揭盅的第三季ＧＤＰ會否續跌近甚至跌穿６％紅線（第二季６﹒２
％）。
　　經濟好景時爭相放貸的銀行，正反其道而行，不單明確限制涉房地產類交易，更有銀行以內
部文件形式要求對車企展開風險排查。另有消息指，部分券商已收到監管層窗口指導，要求公司
發行交易所私募債的最新餘額不得超過淨資產的４０％，意在控制私募債發行量，避免企業過度
負債。

＊不可小覷這隻豬＊　

　　此輪ＣＰＩ上漲儘管主要是由豬肉供應而非貨幣現象驅動，但倘若肉價持續攀升，企業將被
迫進入「通脹升、工資漲」的螺旋，並引發裁員瘦身，及限制央媽的貨幣放水空間。股市在留意
中美貿易戰或有反覆之餘，亦需當心由一隻豬吹起的逆風。

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