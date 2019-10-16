《政經脈搏－許照中》港交所併購倫交所，本地券商無法受惠

《政經脈搏》暴亂延續，社會動盪難安，從表面看是蘊含有強烈的政治味道，但卻也不能忽

略也是民生與及政府施政是否有缺失的問題，致被有心人利用了，筆者撰寫《積極不干預給港人

帶來的遺憾系列》，其實也是希望站在金融服務市場的一份子的立場，從宏觀角度來看特區政府

歷來的施政策略，進行探討，作為社會平穩下來之後，特區政府日後施政的參考。



社會紛擾之中，本地金融圈子最近卻上演了一幕港交所主動提出併購倫敦交易所，結果為倫

敦交易所所拒，最後港交所無奈宣布取消有關建議的好戲，這件事的出發點無疑是具有宏高的理

想，希望藉此把本港證券交易市場進一步推向環球化發展，甚至透過把倫交所併合在一起，希望

在與紐交所競爭之下取得優勢，甚至打破過去「紐、倫、港」三足鼎立的局面，躍上龍頭的地位

，但是這件事在我看來，其實也正好是本地金融市場在特區政府致力把本港打造成為主要國際金

融中心的宏願之下的一項「投其所好」的行動的縮影，但他與特區政府一樣，卻都沒有考慮就算

事成，最終在本港巿場是誰真正能夠得益，這也是我一直所說，「做大了個餅」，在業內而言，

還不是早已盤據並主導本地巿場的國際金融巨企能受其惠，本土業界又那裡有機會或能力參與，

更加遑論可以得益？



＊本地企業難敵國際巨擘＊



港交所（００３８８）這個行動無疑很容易博得一直致力推動本地金融巿場國際化的一群，

包括特區政府的掌聲，但是，經歷了２０多年市場全面開放朝國際化發展，卻完全沒有得到好處

，相反地業務更逐漸被邊緣化甚至被逼出局的本地業界，卻不會對此感到興奮和雀躍，因為大家

都明白，他們既不會因此得益，更預估會因此進一被邊緣化，而這也是特區回歸２２年，本地金

融業界普遍藏在心裏的感覺。



特區政府回歸前後其中一項積極推動的市場國際化發展政策，吸引或留住了大量投資資金，

無疑是十分成功，但是他倡行的「大巿場小政府」，積極不干預的施政理念，卻讓本地巿場不同

專業或其它主要行業領域猶如中門大開，分別都由國際巨擘侵蝕甚至霸佔了主導性地位，土生土

長的本地有關企業在難以比併之下都長處下風，最終或被外來資金購併，或選擇退出市場，筆者

身處金融服務業界，對此感受尤深，我在上一篇文章指出，昔日我們耳熟能詳的本土銀行的名字

除東亞，大新等少數幾家，目前幾乎全都消失了，或是在名字上被冠上了多一個名字，過去掌龍

頭地位的券商的名字也同樣不見了，僅存下來的幾家昔日中型券商都處長期虧蝕之中，的確令人

感到唏噓。



＊本地金融企業腹背受敵＊



金融服務界領域無疑是這上述政策之下的重災區，原因是在這個積極不干預政策之下，的確

製造了無限的空間，讓國際金融巨擘可以在毫無門檻，無遮無擋之下紛紛自由進駐本地巿場，他

們既是金融產品和財技高手，又可夾著國際大型投資基金的投資進入本地巿場，土生土長的本地

金融服務企業包括銀行，證商等又那能跟他們匹敵。



另一方面，這過去十餘年又碰上內地金融市場積極發展之下產生了不少大型金融企業包括銀

行等，同樣在亳無條件限制之下進駐本地巿場，他們夾著的除了資金之外，還有外資金融投行也

同樣積極追逐，佔去本地股市總市值接近七成的大，中，小內地國企，民企的關係的優勢，在這

個情況之下，土生土長的本地金融企業包括銀行，證券商等可以說是腹背受敵，更是難以招架。

（積極不干預給港人帶來的遺憾－系列之四）（未完待續）

《六福金融主席兼行政總裁 許照中》



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