《師傅教路－黃瑋傑》內地車企銷量環比顯升，受惠「金九銀十」

《師傅教路》中國汽車業進入傳統「金九銀十」銷售旺季，從中國汽車工業協會公布的數據

看，與８月份相比，９月份汽車銷量呈現了明顯回升，行業銷量同比降幅也比８月份有所收窄。

值得注意的是，新能源汽車銷量已連續三個月下降，顯示消費動能仍處於不足狀態。

據中汽協公布，９月份完成汽車銷量完成２２７﹒１萬輛，同比和環比分別下降５﹒２％和

增長１６％，同比降幅比８月份收窄１﹒７個百分點。１至９月，累計完成汽車銷量

１８３７﹒１萬輛，同比下降１０﹒３％，降幅比１至８月收窄０﹒７個百分點。９月份新能源

汽車完成銷量８萬輛，同比下降３４﹒２％，其中，純電動汽車完成銷量６﹒３萬輛，同比下降

３３﹒１％；插電式混合動力汽車完成銷量１﹒７萬輛，同比下降３８﹒４％。



＊廣汽９月銷量環比增長１６﹒６％＊



縱觀各車企公布的９月份產銷數據，大部分都受惠「金九銀十」。廣汽（０２２３８）９月

份汽車銷量約１８﹒８６萬輛，同比下降４﹒７５％，但環比８月份卻增長１６﹒６％。兩個日

系合資企業銷量同比和環比均錄得增長，其中，廣汽本田９月份銷量為７０６６０輛，同比和環

比分別增長１﹒４４％和２５﹒４％；廣汽豐田９月份銷量為６５０００輛，同比和環比分別增

長６﹒８９％和１２﹒０６％。就連自主品牌銷量亦見回暖，廣汽乘用車９月份銷量為

３３７２４輛，同比下降２２﹒３４％，但環比卻增長１２﹒７％。



＊吉利首九個月銷量達全年目標七成＊



吉利汽車（００１７５）９月份汽車總銷量（包含集團擁有５０％權益之合資公司所銷售領

克品牌汽車的銷量）約１１﹒３８萬輛，同比減少約９％，但環比增長約１２％。今年首九個月

總銷量約９５﹒８１萬輛，同比下降１６％，降幅較１至８月收窄１個百分點，並達至集團

２０１９年全年經修訂銷量目標１３６萬輛之７０％。不過，要達到全年銷量目標，意味未來三

個月每月平均銷量須達到約１３﹒４萬輛，似乎不容易。

長城汽車（０２３３３）９月份汽車銷量約１０萬輛，同比和環比分別增長１５﹒３３％和

４２﹒５％。首九個月總銷量約７２﹒４１萬輛，同比增長７﹒０１％，增幅較首八個月擴大１

﹒２２個百分點，完成２０１９年經調整銷量目標１０７萬輛之６７﹒７％，意味未來三個月每

月平均銷量須達到１１﹒５３萬輛，才能達到全年銷量目標。



＊比亞迪上月銷量同比環比跌逾一成＊



比亞迪（０１２１１）９月份汽車銷量為４０７２９輛，同比和環比分別下降１５％和

１３﹒１％，但環比增長主要來自燃油汽車。９月份，其新能源汽車銷量為１３６８１輛，同比

和環比分別下降５１％和１８﹒２％；燃油汽車銷量為２７０４８輛，同比和環比分別增長

３５﹒２％和４０﹒２％。去年９月，新能源汽車佔其總銷量５８﹒２％。今年９月，佔比下降

至３３﹒６％。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

