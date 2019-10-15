《經濟通通訊社１５日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）發盈警，預期
截至９月３０日止第三季純利約２﹒９７億元（人民幣．下同），按年減少約８７﹒７％，每股
收益約０﹒０３２元，而今年首三季淨利潤約１７﹒２２億元，按年下降約７４﹒９％，每股收
益約０﹒１８３元。
首９個月純利倒退主因受內地汽車、家電行業低迷等因素影響鋼材價格大幅下滑，加上巴西
淡水河谷尾礦壩潰壩事故、內地鋼鐵企業對鐵礦石需求仍處高位令原材料價格上漲，大幅壓縮鋼
鐵企業盈利空間。（ｗｈ）
15/10/2019 07:53
【企業盈警】鞍鋼股份（００３４７）料第三季純利減近８８％
《經濟通通訊社１５日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）發盈警，預期
截至９月３０日止第三季純利約２﹒９７億元（人民幣．下同），按年減少約８７﹒７％，每股
收益約０﹒０３２元，而今年首三季淨利潤約１７﹒２２億元，按年下降約７４﹒９％，每股收
益約０﹒１８３元。
首９個月純利倒退主因受內地汽車、家電行業低迷等因素影響鋼材價格大幅下滑，加上巴西
淡水河谷尾礦壩潰壩事故、內地鋼鐵企業對鐵礦石需求仍處高位令原材料價格上漲，大幅壓縮鋼
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