《日入而息》施政報告明發表聚焦土地房屋，內地上月新增貸勝預期

《今天重點》﹡林鄭指天藍色封面盼香港雨過天青，盡力進立法會宣讀；政府推廿億先導資

助計劃，助私樓安裝電動車充電設施；深圳灣口岸據報將實施２４小時通車

﹡仲量聯行曾煥平指收地姿態多於實際，倡設公私營房屋發展模式；土地監察

倡重劃軍事用地及鄉村式發展地帶發展公屋

﹡人行指９月Ｍ２同比增８﹒４％，高於預期；９月人民幣貸款增加１﹒６９

萬億元，高預期；９月社融增量２﹒２７萬億人幣，顯著高預期；９月末社

融規模存量同比增１０﹒８％



《即日市況》﹡內地ＰＰＩ再現負增長，港股跌１７點收２６５０３，成交７５７億



《深滬股市》﹡通脹數據響警號，滬綜指收跌０﹒５６％酒股獨撐市



《美元匯價》﹡美匯５０天線支持不容有失；歐元最新報１﹒１００９╱１３，日圓最新

報１０８﹒２７╱２８



《公司業績》﹡高門集團（０８４１２）首季度虧損收窄至４３９﹒４萬元，不派息

﹡金利通（０８２５６）首季多賺２﹒５倍至２３０﹒９萬元

﹡中國銀河（０６８８１）９月淨利潤按年升１３６％

﹡東方證券（０３９５８）９月淨利潤按年升１３﹒２倍

﹡中州證券（０１３７５）９月淨利潤１８５３萬元人民幣，按年扭虧為盈



《公司資訊》﹡大唐環境產業（０１２７２）發行最多２０億元人民幣公司債券

﹡大新銀行（０２３５６）就聯營夥伴４５周年推銀行及信用卡活動；第三季

信用卡消費放緩，冀全年簽帳額與去年持平

﹡中石油集團董事長表示加快實施國內重點油氣勘探開發

﹡中信建投（０６０６６）９月份淨利潤５億元人民幣，按年升１﹒２倍

﹡天韻國際（０６８３６）獲主席楊自遠增持５０萬股，涉資４８萬元

﹡建灝地產「天寰」已售９８％單位，餘１５伙作招標

﹡登輝（０１６９２）今起招股，每手入場費約３０３０元

﹡德視佳（０１８４６）內地眼科手術需求大，冀每年內地開兩間診所

﹡平安證券（００２３１）短暫停牌，待發控股股東未償還債務之內幕消息

﹡莊臣控股（０１９５５）公開招股超購４９倍，一手中籤率５０％

﹡華營建築（０１５８２）超購近９倍，一手中籤率兩成

﹡和記投得３﹒５吉赫頻帶，冀明年能提供５Ｇ流動通訊服務

﹡南岸集團（００５７７）、德祥地產（００１９９）、大昌行

（０１８２８）及金粵控股今早停牌；金粵控股（０００７０）今早起停牌

待發內幕消息；南岸停牌待公布出售澳門十三第酒店權益詳情

﹡美團（０３６９０）夥中國盲協推首款語音外賣應用

﹡紛美包裝（００４６８）擬收購內地智能包裝技術商，涉５４０萬元人民幣

﹡高富集團（００２６３）繼續與包銷商磋商其他集資活動

﹡第一太平（００１４２）菲律賓聯屬引入ＫＫＲ投資，發展醫院業務

﹡遠大醫藥（００５１２）冠脈介入治療產品獲中國醫療器械註冊證

﹡華禧控股（０１６８９）旗下公司投得廣東省水務工程

﹡莎莎（００１７８）第二財季營業額跌兩成，港澳同店銷售跌約２８％

﹡添利（０００９３）放貸２０５０萬元，年利率８厘

﹡莊紹綏退任莊士機構（００３６７）主席，莊家彬將任主席兼董事總經理

﹡時富投資（０１０４９）旗下實惠家居以２０２３萬租賃北角商舖

﹡甘肅銀行（０２１３９）購甘肅省國投３億人民幣中期票據

﹡中國水務（００８５５）營運鹿邑農村供水項目，投資額１﹒３９億元人幣



《國企紅籌》﹡大昌行（０１８２８）停牌待發私有化計劃

﹡中廣核電力（０１８１６）首三季總上網電量按年增１２％

﹡中石化煉化工程（０２３８６）首九月新簽合同總值按年跌３﹒２％

﹡中國太平（００９６６）附屬首九個月保費收入升近１２％

﹡五礦地產（００２３０）首９月簽約銷售額按年升５０﹒７％

﹡中煤能源（０１８９８）９月商品煤銷量按年升５７％；產量升３７％

﹡新華保險（０１３３６）首９月保費收入按年升７﹒９％

﹡南航（０１０５５）９月旅客周轉量按年升約１０﹒８％

﹡中鐵建（０１１８６）中標兩項目，總投資料約１７５﹒３億元人民幣



《神州民企》﹡３６１度（０１３６１）上季主品牌零售額按年錄低單位數百份比增長

﹡同仁堂科技（０１６６６）成都附屬獲得頒發《藥品ＧＭＰ證書》

﹡騰訊（００７００）微信優化「小程序」模板，將支持訂閱消息；騰訊退出

拼多多母企股東之列，仍持拼多多１６﹒９％股權

﹡陽光能源（００７５７）首９月收入按年升１１％

﹡歲寶（００３１２）租深圳寶安區大樓，涉３﹒２３億元



《中國要聞》﹡內地９月ＣＰＩ同比升３％，略高預期

﹡內地９月ＰＰＩ跌１﹒２％符預期，逾３年新低

﹡９月ＣＰＩ升至近六年高，統計局稱食品價格漲幅擴大

﹡分析指若供需格局無改善，ＰＰＩ進一步走低可能性高

﹡統計局表示ＰＰＩ環比微漲，同比降幅擴至三年低

﹡新華社表示９月ＣＰＩ漲３％豬價是主因，仍低全年目標

﹡９月豬肉價漲６９％，影響ＣＰＩ漲１﹒６５個百分點

﹡商務部表示豬肉價格按周漲１４﹒８％，近日漲幅有回落

﹡波士頓咨詢：中國是拉動深科技投資增長的最大火車頭

﹡９月交行中國財富景氣指數創近兩年新低

﹡上海市政府常務會議部署推動會展業發展

﹡上期所修訂標準倉單交易管理辦法

﹡連平稱中國已處負利率時代，準備金率還有下調空間

﹡滬上多家早教機構跑路，「套路貸」後又見「套路跑」

﹡ＣＰＩ衝「３」ＰＰＩ三年低，支撐Ａ股或需降ＬＰＲ

﹡住建部表示首三季棚改開工２７４萬套佔年目標近９５％

﹡天貓雙１１首次可買房，阿里拍賣房源覆蓋多地學區房

﹡全國攜號轉網下月底全面實行，三大運營商推優惠搶客

﹡李克強西安考察三星：高科技合作帶來高附加值回報

﹡農業農村部表示開展農村閒置宅基地和住宅盤活利用工作

﹡廣西玉林化工廠發生爆炸，至少４死６傷

﹡蘋果瀏覽器傳送數據予騰訊，澄清僅適用於中國內地

﹡人行上海總部推出企業信用報告網銀查詢渠道；９月Ｍ２同比增８﹒４％，

高於預期；９月人民幣貸款增加１﹒６９萬億元，高預期；９月社融增量

２﹒２７萬億人幣，顯著高預期；９月末社融規模存量同比增１０﹒８％；

三季度宏觀槓桿率穩定，即使上升亦增幅有限；９月末房地產貸款同比增速

續回落至１５﹒６％；中國不存在持續通脹和通縮基礎；人行解讀表示Ｍ２

回升體現鬆緊適度貨幣政策；四方面原因致社融規模比去年多增

﹡國務院表示外國保險集團公司可於境內設外資保險公司

﹡傳花旗計劃在內地設立全資證券及期貨公司

﹡人行實施城商行定向降準料釋４００億元，不作逆回購

﹡外匯交易中心表示中信銀行國際成為外幣對市場會員

﹡彭博評論表示通脹捆住人行手腳，人民幣匯率或保持堅挺

﹡無懼美國禁令，華為準備與印度簽署「無後門」協議

﹡中美貿易陰霾未除，基金界料中國維持寬鬆儲局再減息

﹡外交部表示今年以來中國企業自美採購大豆２０００萬噸；感謝日方在貨輪

沉沒事故中搜救和妥善處置

﹡萬國郵聯通過新方案避免美國退出，海淘族郵費將上漲

﹡隆基股份料第三季淨利潤同比增２﹒６至２﹒９倍

﹡外資銀行吸收內地公民定期存款門檻降至５０萬元

﹡深圳建設集團董事長因貪被除黨籍，涉體育中心倒塌案

﹡漢能集團被爆欠薪，李河君發致歉信稱下月可正常發薪

﹡任正非稱華為已做好長期不取消實體清單的準備

﹡富時羅素明年２月公布納Ａ股第一階段第三批初步結果



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１１１１１﹒８點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱會盡最大努力確保區議會選舉如期順利舉行；林鄭確認曾與歐盟

官員見面，但拒評排除重啟政改討論之報道；天藍色封面盼香港雨過天青，

盡力進立法會宣讀

﹡曾煥平稱收地姿態多於實際，倡設公私營房屋發展模式

﹡水務署澄清：香港食水水質符合標準

﹡銀行公會歡迎金管局調低逆周期緩衝資本比率至２％

﹡政府推廿億先導資助計劃，助私樓安裝電動車充電設施

﹡土地監察倡重劃軍事用地及鄉村式發展地帶發展公屋

﹡地政總署表示第三季補地價收入按季減半至４２﹒４億元

﹡８月香港商品整體出口貨量按年下跌７﹒２％

﹡美聯表示上周大型屋苑交投３８宗，由低位回升五成

﹡高銀集團何文田「傲玟」推８１伙，周六起招標

﹡深股通額度全日用１３﹒４億元，陸股通連續４日流入；滬股通額度全日用

３０﹒８億，陸股通淨流入３６﹒７億

﹡立橋人壽表示７至９月保費收入千萬元，目標年底前再推約五個新產品

﹡第一太平戴維斯表示香港街舖租金較２０１３年首季高峰期下跌５４％

﹡深圳灣口岸據報將實施２４小時通車

﹡大灣區投資控股表示與匯鑫或星河投資的戰略合作協議已經終止



《修例風暴》﹡林鄭月娥稱暴徒明顯針對警務人員襲擊

﹡律政師取得臨時禁制令，禁止滋擾警察宿舍

﹡涉嫌割傷警員頸部男子被控意圖傷人罪下午提堂

﹡陳茂波稱近月社會事件並無影響香港核心競爭力

﹡渣打表示業務未受重大影響，待發行交易依然強勁

﹡新地表示與商戶共渡時艱，寬減受社會事件影響商戶租金

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