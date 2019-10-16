《運籌帷幄－梁業豪》等候中線加注，招收ＷｈａｔｓＡｐｐ新會員

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％

，局勢則分別屬於偏好和顯著向淡。昨天（１５日）內地股市回落調整，港股好友暫停進攻，份

屬自然。觀乎兩個市場的表現於強弱勢上有明顯分別，本欄會視之為利好現象。收市時ＷＢＩ－

ＳＴ和ＷＢＩ－ＭＴ分別報－１和０，代表除非好友大戶猛攻，暫時不會出現中線入市增持現貨

的訊號。其實，對好友而言，港股現時最理想的後市發展模式為繼續橫行整固多兩、三個交易日

，然後急升。

於現階段，中線投資者只宜動用３１﹒２５％至３７﹒５％（具豐富應市經驗者則為

４３﹒７５％至５０％）資金持貨，靜待ＷＢＲ分析系統發出入市加注的指示。至於投資工具，

請參考筆者的「最強勢恆生綜合大型股指數成分股」名單。最重要者，為我們應盡量持有最強的

股票；至於弱勢的股票，則應盡快沽出，另覓投資對象。

今天（１６日）起，百威亞太（０１８７６）晉身為恆生綜合大型股指數成分股，我們的

「港股現貨股票投資組合」的選股名單將從１１０隻變為１１１隻，並已於昨天收市後生效。自

２０１３年１１月１日起，筆者於港股每個交易日收市後，都會向現有３９３８名

ＷｈａｔｓＡｐｐ（ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ＋８５２６６２１９７２８）會員免費發放

「港股中線股票排行榜」（即「最具中線投資價值股票排行榜」），作為中線投資時的選股參考

，而每個交易日的有關資料都可於筆者的ＦａｃｅｂｏｏｋＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ專頁

的網誌Ｎｏｔｅｓ內翻查得到。已經很久沒有接受讀者朋友申請成為ＷｈａｔｓＡｐｐ會員了，

現決定於下周一（２１日）收市前招收３００位新會員，名額先到先得；請現有會員幫助推介，

立即通知對港股投資有興趣的親友，透過ＷｈａｔｓＡｐｐ網上申請（須附上英文全名作登記）

。

須注意的，為若大家不將上述電話號碼＋８５２６６２１９７２８儲存於聯絡人名單內（特

別是曾經更換手機者），將無法接收得到「港股中線股票排行榜」。上述「港股中線股票排行榜

」的參考價值有多高，各長期ＷｈａｔｓＡｐｐ會員都很清楚。此外，大家於每個交易日收市後

收到的分析資料亦包括「最強勢恆生綜合大型股指數成分股」、「中線最強勢的５個綜合行業指

數」、「中線最強勢的３個市場指數」和一些筆者自己發明的專業分析指標，如港股大市升降指

標、陰陽綜合指標等。筆者相信，只有對整體大市、各行業類別和各大型股指數的表現有充足掌

握，並懂得利用投資組合應市的投資者，方能於股票市場內較為容易中長線成功累積利潤。最後

，內地讀者朋友若未能使用ＷｈａｔｓＡｐｐ，歡迎改用ＷｅＣｈａｔ申請。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

