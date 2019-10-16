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16/10/2019 16:16

【新股上市】綠新親水膠體暗盤開１﹒２０元，高招股價逾３％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》海藻及植物性親水膠體生產商綠新親水膠體（０１０８４）明
日（１７日）在主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市價１﹒２元，較招股價１﹒１６元高
出近３﹒４５％，每手２０００股，不計手續費賺８０元。
　　此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒５元，較招股價高２９﹒３１％，而該股
於富途暗盤交易系統中，現報１﹒７元，較招股價高４６﹒５５％。（ａｌ）

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