【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１６日專訊》近期不少上市公司建議股本重組，當中涉及股份合併，根據上

市規則，如證券市價接近１仙之極端水平，聯交所保留要求發行人更改交易方法或進行證券合併

之權利，故此，不少上市公司主動合併股份，以遵守上市規則。上市公司建議股份合併，以至合

股生效之前後，股價往往波動，投資者應當留意。

除此之外，上市公司每當供股集資、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截

止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

兆邦基 （０１６６０） 一拆五 １７╱１０ － －

保誠 （０２３７８） 每股獲派一股 １７╱１０ ２１╱１０ －

Ｍ＆Ｇ股份

虎都 （０２３９９） 一拆四 １７╱１０ － －

平安證券（００２３１） 二供一， ２２╱１０ ２４╱１０－３１╱１０ ２７╱１１

供股價５仙

中科生物（０１２３７） 五合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 五十合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業（０８１７３） 合併後六供十，２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１

供股價１９仙

中海重工（００６５１） 四十合一 ２９╱１０ － －

大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１

２０２０年認股證

中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０

新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

