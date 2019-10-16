【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１６日專訊》近期不少上市公司建議股本重組，當中涉及股份合併，根據上
市規則，如證券市價接近１仙之極端水平，聯交所保留要求發行人更改交易方法或進行證券合併
之權利，故此，不少上市公司主動合併股份，以遵守上市規則。上市公司建議股份合併，以至合
股生效之前後，股價往往波動，投資者應當留意。
除此之外，上市公司每當供股集資、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截
止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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兆邦基 （０１６６０） 一拆五 １７╱１０ － －
保誠 （０２３７８） 每股獲派一股 １７╱１０ ２１╱１０ －
Ｍ＆Ｇ股份
虎都 （０２３９９） 一拆四 １７╱１０ － －
平安證券（００２３１） 二供一， ２２╱１０ ２４╱１０－３１╱１０ ２７╱１１
供股價５仙
中科生物（０１２３７） 五合一 ２２╱１０ － －
萬亞企業（０８１７３） 五十合一 ２２╱１０ － －
萬亞企業（０８１７３） 合併後六供十，２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１
供股價１９仙
中海重工（００６５１） 四十合一 ２９╱１０ － －
大凌集團（００２１１） 五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１
２０２０年認股證
中播控股（００４７１） 二十合一 １２╱１１ － －
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０
新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１
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