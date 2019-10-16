《盤後部署》脫歐協議進入最後關頭，短期成港股轉勢助力

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚（１５日）美股受公司季績勝預期帶動急升，道指重上

２７０００點，但港股在今日發表施政報告前夕持觀望態度，今早僅輕微高開４９點報

２６５５３點，及後更旋即倒跌最多７１點低見２６４３２點。在特首林鄭月娥講話前夕，有傳

政府將動用《土地收回條例》收回約７００公頃私人土地發展，本地地產股一度受捧，帶動大市

最多急漲１９４點，報２６６９８點。

其後特首因立法會會議中斷，而押後發表施政報告，大市顯著回落。午後，特首透過錄影發

表施政報告，在房屋及土地供應上有多項著墨，本地地產股升幅擴大，最終恆指收報

２６６６４點，升１６０點或升０﹒６１％。主板成交８２３﹒３６億元，較上日升９％。

國企指數報１０５３２，升３２點或升０﹒３０％。

Ａ股方面，上證綜指報２９７８，跌１２點或跌０﹒４１％，深成指數報９６４２，跌２９

點或跌０﹒３１％，兩市成交４２３４﹒４９億元人民幣。



＊內地第三季ＧＤＰ料續回落，瑞銀料只增長５﹒９％＊



本周四（１７日）舉行的歐盟峰會將決定，英國最終是否如期在１０月簽訂協議脫歐。此前

，英國與歐盟於本周二進行脫歐談判直至深夜。英方指，會談繼續取得進展，今日會繼續開會。

有意見指，會議時間越長，將有助進一步敲定協議的細節。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶昨日表示，儘管雙方達成協議越來越困難，但仍有可能於本周

達成協議。最新消息傳出，英國有意應歐盟要求作出重大退讓，包括在北愛與英國本土間的愛爾

蘭海為界設立關稅邊境，一旦首相府正式同意，協議草案內容或在當地周三公布，但首相府強調

目前仍有更多工作需要進行。

內地將於本周五（１８日）公布第三季國內生產總值（ＧＤＰ）。上季ＧＤＰ增幅下滑至

６﹒２％，為２７年以來新低。面對全球經濟增長放緩，大行普遍預料第三季增長將進一步放緩

，其中，瑞銀的看法較悲觀，質疑中美兩國在明年總統大選前順利達成貿易協議的可能性，料關

稅逐步生效之後，內地第三季ＧＤＰ將破六，只有５﹒９％。花旗也對於中美貿易摩擦降溫持懷

疑態度，但認為內地會推出更多貨幣及財政政策，第三季ＧＤＰ可達６﹒１％。而中金則認為第

三季增長只有６％。



＊脫歐若取得突破性進展，預期港股可挑戰２７３００＊



港府今日公布多項推動土地房屋供應及支援民生的政策，刺激港股反彈１６０點，但仍於

２６７００點止步。本地政局仍未見有任何突破跡象，本地地產股升勢料曇花一現，未能為大市

提供持久動力。加上美國眾議院通過《香港人權與民主法案》後，中國表示必將採取有力措施堅

決反制；亦有傳中國表明除非美國取消徵收懲罰性關稅，否則將難以每年購買５００億美元美國

農產品。市場對於兩國是否停止及取消早前實施的關稅仍存在問號，料港股短期繼續維持窄幅上

落格局。

不過，若然短期內脫歐方面取得突破性進展，將有助港股突破上月中２７３００點的阻力位

，否則在中美貿易談判缺乏進一步利好消息下，港股短期將受制於２７０００點水平，甚至受脫

歐負面消息拖累，蒸發近日升幅，下試２５５００點水平。（ｙｋ）

