《經濟通通訊社１６日專訊》英國與歐盟在脫歐協議磋商中取得進展，雙方分歧已顯著縮小
，有望在歐盟領導人峰會召開前達成協議。如果能在當地時間周二達成協議，將能夠及時讓歐盟
領導人在周四及周五的峰會上批准任何協議草案。
雖然有傳雙方已接近就協議文本達成一致，但若果最終失敗，這可能逼使英國推遲１０月３
１日的脫歐限期。
有歐盟官員表示，協議接近達成，但並非百分之一百確定，並補充稱仍有一些細節需要敲定
。（ｍｎ）
16/10/2019 08:23
【脫歐之後】傳英國與歐盟已縮窄分歧，接近達成脫歐協議
《經濟通通訊社１６日專訊》英國與歐盟在脫歐協議磋商中取得進展，雙方分歧已顯著縮小
，有望在歐盟領導人峰會召開前達成協議。如果能在當地時間周二達成協議，將能夠及時讓歐盟
領導人在周四及周五的峰會上批准任何協議草案。
雖然有傳雙方已接近就協議文本達成一致，但若果最終失敗，這可能逼使英國推遲１０月３
１日的脫歐限期。
有歐盟官員表示，協議接近達成，但並非百分之一百確定，並補充稱仍有一些細節需要敲定
。（ｍｎ）
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