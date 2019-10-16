《經濟通通訊社１６日專訊》國基會（ＩＭＦ）警告，中美貿易戰拖累今年全球經濟增速降
至２００８年金融危機以來最差，將今年經濟增長預測由３﹒２％降至３％，並稱如果不能解決
貿易緊張局勢，經濟前景可能會更為黯淡。
首席經濟師Ｇｉｔａ Ｇｏｐｉｎａｔｈ表示，若美國與中國取消貿易戰以來互相實施的額
外關稅，到２０２０年底將令全球經濟產出增長０﹒８％。
她又對上周中美達成初步和部分貿易協議的消息表示歡迎，但對經濟的最終影響仍要視乎於
協議的細節。（ｍｎ）
16/10/2019 08:30
【貿易開戰】ＩＭＦ將全球經濟增長預測進一步調低至３％
《經濟通通訊社１６日專訊》國基會（ＩＭＦ）警告，中美貿易戰拖累今年全球經濟增速降
至２００８年金融危機以來最差，將今年經濟增長預測由３﹒２％降至３％，並稱如果不能解決
貿易緊張局勢，經濟前景可能會更為黯淡。
首席經濟師Ｇｉｔａ Ｇｏｐｉｎａｔｈ表示，若美國與中國取消貿易戰以來互相實施的額
外關稅，到２０２０年底將令全球經濟產出增長０﹒８％。
她又對上周中美達成初步和部分貿易協議的消息表示歡迎，但對經濟的最終影響仍要視乎於
協議的細節。（ｍｎ）
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