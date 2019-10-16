【脫歐之後】傳約翰遜拉攏北愛盟黨支持，歐盟英國或即將達成協議

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電報道，歐盟與英國正致力在未來數小時內達成脫歐協議

，因英國首相約翰遜尋求執政盟黨北愛爾蘭民主統一黨（ＤＵＰ）。

英國與歐盟小組之間的談判於周三凌晨１時３０分結束，並將於早上恢復，據悉除海關問題

外，歐盟及英國還需要就脫歐後如何讓北愛爾蘭國會擁有發言權達成協議。

據悉，約翰遜與ＤＵＰ領袖Ａｒｌｅｎｅ Ｆｏｓｔｅｒ進行長達１１小時的討論，承諾向

北愛支付一大筆資金，以換取ＤＵＰ支持英國與歐盟達成的協議。消息人士稱，ＤＵＰ要求英國

向北愛爾蘭投資數十億英鎊。（ｍｎ）

