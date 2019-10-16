《台股攻略－馮偉明》台指高位結算，企穩１１１００點

《台股攻略》台指期貨今日（１６日）拉高結算，台股終場升５１﹒０３點，收

１１１６２﹒８３點，成交金額為新台幣１４６１﹒０４億元。

今日台積電尾市造好，收新台幣２９６元，鴻海也收紅，惟大立光收市跌２﹒７８％，表現

較為弱勢。傳產股表現強勢，南港漲停，新紡亦升超過３％，營造建材股亦同步走揚，潤泰材及

欣巴巴漲停作收、力麒升８﹒８％、國建及愛山林升４％，鄉林、潤弘、昇陽及國揚等亦升３％

以上。受惠能源展及光電展開展題材，太陽能相關個股表現亦同樣強勢，國碩及碩禾雙雙漲停、

統懋升超過８％、茂迪升６％、聯合再生、太極及元晶等同步走揚。銅箔基板大廠台燿傳出伺服

器用板產線出現問題，恐失Ｇｏｏｇｌｅ大單，今日重挫跌停，拖累聯茂及台光電同步下跌。被

動元件股今日持續修正，華新科跌超過３％，國巨跌１﹒３％，大毅挫逾半根跌停，光頡跌４％

，禾伸堂及信昌電收跌３％以上，奇力新、蜜忘實、日電貿等亦同步走弱。

雖然台股連假後連升３日，累升超過２７０點，但短線或出現獲利回吐，預期中長線仍偏好

，建議投資者關注台積電的法說會。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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