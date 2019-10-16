【新股掛牌】華營建築首掛高收一成半，每手賺３７５元

《經濟通通訊社１６日專訊》本港樓宇建築總承建商華營建築（０１５８２）今日首掛惟表
現波動，開報２﹒２７元，較招股價１元高逾１﹒２７倍，盤中高見２﹒７８元，低見１﹒１１
元，最終收漲１５％或較招股價高０﹒１５元，報１﹒１５元，成交約１﹒１４億股，涉資
２﹒０１億元。
每手２５００股，以收市價計算，不計手續費，ＩＰＯ投資者每手可賺３７５元。（ｕｌ）
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