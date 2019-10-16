《談國論企－黎偉成》豬肉價飆升推高９月份ＣＰＩ

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０１９年９月份同比及環比加速增長，主要受

到豬肉及相關產品價格持續不斷飆升所拉動。即使非洲豬瘟受控，惟生豬養殖需時及出欄量大減

，故豬肉進口量近期大增，亦無法改變供求失衡情況，相信豬肉價在今年餘下時間以至明年初仍

會踞高不下，使ＣＰＩ難以降溫。居民需要繼續捱豬價貴一段時間矣。



＊進口豬肉大增未降價更見牛羊肉價走高＊



來自中國國家統計局最新資料顯示，居民消費價格於２０１９年９月份同比增長３％，不僅

較８月份持平於７月份的２﹒８％升幅高０﹒２個百分點，更是為自２０１３年１１月份至今的

６２個月以來的首次納入３％的範疇。通脹不斷升溫，很主要受困於（１）食品分類指數於９月

份同比大幅增長１１﹒２％，較８月份所達１０％高１﹒２個百分點，（２）要是撇除食品，非

食品分類指數的升幅由８月份的１﹒１％，略為回落至１％，足見食品漲價對通貨壓力甚大，而

此因（一）畜肉類漲價對ＣＰＩ的壓力相當沉重，分類指數於２０１９年９月份達４６﹒９％，

環比增長１５％和使１－９月份均增提升至１５﹒１％，對ＣＰＩ的影響高達２﹒０３個百分點

，甚之於８月份同比上漲３０﹒９％和對ＣＰＩ的影響高達１﹒３１個百分點。



畜肉大漲價之因，當然與（Ｉ）生豬出欄大減和供應明顯短缺的情況有關：豬肉分類指數於

２０１９年９月份同比飆升６９﹒３％，環比亦大增１９﹒７％，對ＣＰＩ的影響達１﹒６５％

和所佔逾半壁江山，乃通貨匆匆走高的主要原因。據中國農業農村部的資料顯示，全國有３２個

省自２０１８年８月出現１４３宗非洲豬瘟個案，到２０１９年７月３日總共撲殺了１１６萬頭

豬隻，和生豬的存欄量於７月份同比減少３２﹒２％，其中能？母豬存欄量的減幅為３１﹒９％

，更達致近１０年來的最低點，可見疫症所產生的後遺症，相當嚴重。



由是中國於２０１９年１－９月份進口的豬肉累計１３２﹒６萬噸，同比大幅增長

４３﹒６％，但豬肉價於前９個月的價格仍均升２１﹒３％，足見暫難解決豬肉供不應求的問題

。



正正因為生豬、豬肉供應明顯減少，故居民得選擇其他肉類食用，特別是（ＩＩ）牛肉分類

指數於２０１９年９月份，同比也大幅上升１８﹒８％，因是月份的環比亦急漲６﹒８個百分點

，使１－９月的平均升幅明顯提升至９％，而牛肉價格在７月份之前還是處於單位數的增長，可

見三季度所受的壓力實在不可忽視，而這是在中國於今年前９個月輸入的牛肉１１３﹒２萬噸，

同比增長高達５３﹒４％所出現的大幅漲價。



和（ＩＩＩ）羊肉分類指數於９月份同比增長１５﹒９％，環比大幅上升４﹒２個百分點，

使前９個月的平均價格升幅提高至１１﹒２％。



估計豬、牛、羊等主要肉類的價格於９月份同比和環比皆明顯上升，無疑與市場的供不應求

情況有關，亦在相當程度受到居民在國慶節前多買和預留較多的肉類等食物的做法所致。



＊夏果雖減秋果增而鮮菜增供更跌價＊



至於曾對ＣＰＩ構成重大壓力的果與菜，近期的價格皆見回落，特別是（二）鮮菜價格持續

受控：分類指數於２０１９年９月同比減少１１﹒８％，而８月份已是僅升０﹒８％，低於７月

份的５﹒２％和６月份所增的４﹒２％，但相對於５月份的同比增長１３﹒３％，４月份及３月

份分別上升１７﹒４％與１６﹒２％為低，意味天氣情況穩定和改善，使鮮菜的種植和收成有良

性的影響，有利於食品分類指數減少其中一壓。



（三）鮮果分類指數於２０１９年９月份即使同比上升７﹒７％，但此數相對於８月份的

２４％和７月份的３９﹒１％、６月份的４２﹒７％等升幅明顯下跌。中國境內年初的連番暴雨

、強風、水浸對果樹的猛力破壞，使鮮果產量和供應大幅減少，相信此屬夏果之況，到秋來，秋

果開始有較多供應，使鮮果價於９月的升幅明顯放緩。



我相信豬肉等生產和零售價格，很可能會維持較快速度的增長之況不變，但ＰＰＩ如能持續

受控，相信ＣＰＩ現時所受的壓力，亦相對降低。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

