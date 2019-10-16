【駐京專電】北京９８億元出讓３幅住宅地，融創聯合體投得一幅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京掛牌出讓３幅限競房住宅地塊，其中

包括兩幅大興區地塊，以及一幅通州地塊，總起拍價８４﹒３億元（人民幣．下同），最終總成

交價為９７﹒８億元。

久未在北京土地拍賣市場出現的融創（０１９１８）此次和南昌市政組建聯合體，參與了大

興區兩幅地塊的出讓。最終以２０﹒３億元拿下了位於北京大興區孫村的限競房宅地，溢價率

１２％。融創上一次在北京公開拿地是２０１４年，２０１６年融創主席孫宏斌曾稱不再在公開

市場拿地。

競爭最為激烈的是大興區地鐵亦莊線舊宮東站２號地項目地塊，建設用地面積５﹒６７萬平

方米、規劃建築面積１２﹒４４萬平方米，含宅地。由於該地處北京南五環內、臨近地鐵，且隨

著北京南部城市改造的整體搬遷、規劃，區域內改造潛力正在提升，包括中海、金地、綠城、金

融界、招商蛇口、融創＋南昌市政、金茂＋世茂＋中交等１０家房企及聯合體均報名參拍。經過

４９輪競報價，由電建＋京能組成的聯合體，以４４﹒３億元的代價拿下，地塊溢價率

３４﹒２４％，折合樓面地價每平方米３５５９７元。

第三幅地塊是通州區馬駒橋鎮環保產業園地塊，僅有金融街＋通州投資＋首開聯合體以

３３﹒２億元底價拿下地塊，樓面地價每平方米４９９９０元。

中原地產研究院數據顯示，截至目前，北京市今年已經出讓６７幅地塊，而去年全年則是

７２幅，同時土地出讓金達到１３２１﹒９８億元，也逼近去年１６８２﹒９億元的水平。隨著

年底的到來，預計北京土地市場還將推出一些地塊，但熱度並不會太高。

