《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》首屆世界科技與發展論壇在京召開，國家
主席習近平向大會致賀信。習近平指出，當前，新一輪科技革命和產業變革不斷推進，科技同經
濟、社會、文化、生態深入協同發展，對人類文明演進和全球治理體系發展產生深刻影響。以科
技創新推動可持續發展成為破解各國關心的一些重要全球性問題的必由之路。習近平強調，中國
一貫秉持開放合作，堅持把聯合國可持續發展議程同本國發展戰略和國情有機結合，努力實現更
高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。
16/10/2019 10:47
【駐京專電】習近平：新一輪科技革命和產業變革不斷推進
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》首屆世界科技與發展論壇在京召開，國家
主席習近平向大會致賀信。習近平指出，當前，新一輪科技革命和產業變革不斷推進，科技同經
濟、社會、文化、生態深入協同發展，對人類文明演進和全球治理體系發展產生深刻影響。以科
技創新推動可持續發展成為破解各國關心的一些重要全球性問題的必由之路。習近平強調，中國
一貫秉持開放合作，堅持把聯合國可持續發展議程同本國發展戰略和國情有機結合，努力實現更
高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。
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