【駐滬專電】三季度上海市投資者信心指數止跌回升

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心和上財

應用統計研究中心發布的數據顯示，三季度上海市投資者信心指數為１１６﹒１８點，環比上升

９﹒５７點，同比上升１４﹒７４點，指數止跌且大幅回升，並處於樂觀區域，表明投資者群體

心態更加積極。

分項指數中，上海市企業家投資信心指數為１１４﹒６１點，環比持平，同比上升３﹒６９

點。

上海市機構投資者信心指數較二季度大幅上升２３﹒８７點至１２８﹒２５點，同比上升

２６﹒０８點。其中，機構投資者期望指數為１１６﹒４４點，環比上升２８﹒６０點，對未來

的心態由消極觀轉為積極。

上海市個人投資者信心指數為１０１﹒８２點，環比上升１２﹒６８點，同比上升１６﹒８

９點，回歸樂觀區域，表明上海市個人投資者群體的心態轉向積極。

上海社會調查研究中心上財分中心主任徐國祥指，三季度上海市投資者信心指數呈現止跌且

大幅回升態勢，主要影響因素有三點：一是近期在「六穩」政策的提振作用下，中國經濟韌性不

斷增加，下行風險整體可控；同時中美貿易摩擦有所緩和，出口好於預期，宏觀經濟基本面穩定

；二是在逆周期調控政策著力托底下，稅費壓力的緩解推動了實體經濟的盈利好轉，工業企業生

產的增長在緩中趨穩；三是７月下旬科創板開始運行，Ａ股市場投資價值看漲，加上外資持續湧

入，市場成交活躍，投資者收益有所改善，這些利好因素對投資市場預期產生了的積極的影響。

