《午市前瞻》中美貿易談判仍有變數，恒指２７０００點遇阻力

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚（１５日）美股受惠於上市公司業績造好，道指重返二萬

七關口。港股今早隨著高開４９點，有指英國與歐盟就「脫歐」問題收窄分歧，長和

（００００１）曾領漲藍籌，帶動大市氣氛，加上本地地產股一度受捧，令港股曾高見

２６６９８點漲１９４點。

不過，由於隔晚美國眾議院通過《香港民主與人權法案》，市場已經憂慮香港政局不穩，另

外隨著特首林鄭月娥今早１１時開始發表第三份施政報告期間，因民主派議員示威，令立法會因

而休會，此時港股升幅明顯收窄，及後呈窄幅上落。行政長官辦公室宣布，特首將於今日下午約

１２時１５分透過視像向市民發表施政報告。

最終恆指半日收報２６５０５，升２點，主板成交４５３﹒１７億元。國指收

１０４９６，跌３點。

內地Ａ股走勢軟，上證綜指半日收報２９８２，跌８點或０﹒２８％。深成指半日收報

９６７５﹒４８，升３點或升０﹒０４％。兩市合共成交２６７５﹒８６億元人民幣。

重磅股大致向上，匯控（００００５）無升跌，報５９﹒９５元；港交所（００３８８）軟

０﹒７６％，報２３４﹒６元；騰訊（００７００）獲大和重申其「買入」投資評級，但降其目

標價至４１０元，半日揚０﹒３０％，報３２９﹒８元；友邦（０１２９９）升０﹒９５％，報

７４﹒４元；不過，中移動（００９４１）挫１﹒２９％，報６４﹒９５元。



＊施政報告發表地產股波動，英或達脫歐協議長和漲＊



今日特首發表施政報告，其中有指港府將用「收回土地條例」徵收農地興建公屋，持有農地

之相關發展商早段曾炒高，但其後走弱。新鴻基地產（０００１６）軟０﹒１８％，報

１１１﹒７元，盤中曾高見１１３元；長實（０１１１３）曾高見５２﹒７元，半日跌

０﹒７６％報５１﹒９元；恆地（０００１２）午收升０﹒８１％，報３７﹒５元，盤中高見

３７﹒９５元；新世界發展（０００１７）跌０﹒３９％，報１０﹒３元。

另外，有消息指政府將會建議興建多三條鐵路，包括北環綫、屯荃線及一帶延伸鐵路，令港

鐵（０００６６）升１﹒９５％，報４４﹒５５元，為半日表現最佳藍籌。英國與歐盟在脫歐協

議磋商中取得進展，雙方分歧已顯著縮小，有望在歐盟領導人峰會召開前達成協議，令長和

（００００１）受惠，升０﹒９７％，報７２﹒９５元。



＊受惠內地政策內房股普漲，信貸數據好內銀個別走＊



南京市六合區為了「吸引人才」，對區域的限購政策進行優化，在六合區購房就不再受社保

或個稅限制。內房股普遍向上，融創中國（０１９１８）走高２﹒１８％，報３５﹒１元；碧桂

園（０２００７）微升０﹒３８％，報１０﹒６４元；中國奧園（０３８８３）漲３﹒０６％，

報１０﹒１元；龍光地產（０３３８０）升３﹒０９％，報１２元；新城發展（０１０３０）彈

１﹒７１％，報７﹒７３元。

人民銀行最新公布，９月信貸數據勝預期，內銀走勢普遍向上，中國銀行（０３９８８）升

０﹒６３％，報３﹒１７元；建設銀行（００９３９）微升０﹒３２％，報６﹒２８元；郵儲銀

行（０１６５８）升０﹒４１％，報４﹒８６元；交通銀行（０３３２８）升０﹒３８％，報５

﹒２８元；招商銀行（０３９６８）升０﹒２６％，報３８﹒６元；農業銀行（０１２８８）則

軟０﹒３１％，報３﹒１７元。



＊美油庫存增油股普跌，中銀獲唱好但同業走勢不一＊



市場擔心中美貿易戰將繼續打壓全球經濟，加上美國原油庫存預期不斷增加，油價周二

（１５日）下跌，令石油板塊受壓，中石化（００３８６）挫１﹒７２％，報４﹒５８元；中石

油（００８５７）走低２﹒１９％，報４﹒０２元；不過，中海油（００８８３）無升跌，報１

１﹒８２元。

本地銀行走勢不一，中銀香港（０２３８８）獲高盛唱好，將其評級由「中性」升至「買入

」，半日漲１﹒３４％，報２６﹒５５元；匯控（００００５）無升跌，報５９﹒９５元；恆生

銀行（０００１１）軟０﹒４３％，報１６１﹒１元；東亞銀行（０００２３）跌

０﹒２２％，報１８﹒３６元；渣打集團（０２８８８）漲１﹒３１％，報６５﹒５元。



＊麥嘉嘉：內房走勢轉強可作部署，港鐵短線上望４６元＊



美股進入季績期，且英國脫歐有進展，隔晚（１５日）美股造好，帶動恆指高開４９點。惟

美國眾議院通過香港人權與民主法案，中方稱將採措施反制，市場觀望氣氛濃厚。申萬宏源投資

顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，現時恆指的波動主要受到中美貿易談判的影響，新

一輪中美談判雖達成口頭協議，但預料正式文本協議出台還要等兩個月，而這期間中美雙方仍存

在較大變數。另外，長時間的香港社會運動對本地經濟造成的影響，在恆指上亦會反映。因此，

短線阻力看２７０００點附近，２６０００點則見支持。

上日，人行公布９月金融和社融增量數據，其中社融增量２﹒２７萬億人幣，高於市場此前

預期，刺激內房股向上。麥嘉嘉指，近日內房走勢轉強，主要受到９月房企銷售數據及ＬＰＲ利

率下調影響。現階段內房處於追落後階段，可選擇龍頭如碧桂園（０２００７）及萬科

（０２２０２）等或大灣區房企，如時代中國（０１２３３）等作部署，但因內地政策強推房住

不炒，爆升可能性不大，投資者應適時止賺。

另外，有傳新一份施政報告中將提出發展３條新鐵路，港鐵曾飆高４％，為半日表現最好藍

籌。麥嘉嘉認為，港鐵股價較穩，雖近期多個車站遭受嚴重破壞，需要暫停服務，提早收車，但

造成的影響已在股價上反映。因應新消息，港鐵短期會有一個技術性反彈，上望４６元，約五十

天線附近。（ｆｚ，ｊｔ，ｋｓ）

